Бросивший в снег сына блогер Косенко задолжал налоговой свыше 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Журналисты уточнили, что на компании Косенко также висит долг в размере 3,1 миллиона рублей, пишет 360.ru.
Сейчас блогер находится в Дубае, в России он практически ничего не оставил, кроме продюсерского центра. По этой причине сотрудники ФНС пока не могут взыскать деньги с Косенко.
В начале года приставы уже пытались найти блогера из-за долга почти 30 тысяч рублей за землю в центре Москвы, которую он арендовал для БЦ у департамента городского имущества. Представители ДГИ через суд обязали Косенко выплатить эту сумму. Однако он проигнорировал судебное постановление.