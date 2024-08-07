Бросивший в снег сына блогер Косенко задолжал налоговой свыше 10 миллионов рублей

В начале года приставы уже пытались найти блогера из-за долга почти 30 тысяч рублей за землю в центре Москвы, которую он арендовал для БЦ у департамента городского имущества. Представители ДГИ через суд обязали Косенко выплатить эту сумму. Однако он проигнорировал судебное постановление.