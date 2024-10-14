«Утратило актуальность»: в Омске собрались переименовывать «Дом одежды»

В комитете Омского городского Совета по вопросам архитектуры и землепользования на днях обсудят новое название для остановки в центре Омска. Речь идет о «Доме одежды» на улице Ленина рядом с Ленинградским мостом (согласно «ДубльГИСу», там до сих пор останавливается автобус №73).