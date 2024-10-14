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Posted 14 октября, 11:05

Published 14 октября, 11:05

Modified 14 октября, 11:07

Updated 14 октября, 11:07

Омским депутатам предложили переименовать «Дом одежды»

«Утратило актуальность»: в Омске собрались переименовывать «Дом одежды»

14 октября 2024, 11:05
Фото: 1MI

Омским депутатам предложили переименовать «Дом одежды»

Планируется назвать остановку в центре города «Дом актера».

В комитете Омского городского Совета по вопросам архитектуры и землепользования на днях обсудят новое название для остановки в центре Омска. Речь идет о «Доме одежды» на улице Ленина рядом с Ленинградским мостом (согласно «ДубльГИСу», там до сих пор останавливается автобус №73).

Инициатором переименования стало региональное отделение Союза театральных деятелей, которое предложило назвать остановку «Дом актера» и получило поддержку топонимической комиссии.

«Магазин „Дом одежды“ прекратил свою деятельность, в связи с чем наименование остановочного пункта „Дом одежды утратило свою актуальность, — говорится в пояснительной записке. — Изменение наименования остановочного пункта позволит повысить общественную значимость Омского дома актера имени народного артиста РСФСР Н. Д. Чонишвили, расположенного… вблизи данного остановочного пункта“.

Кроме того, авторы инициативы напирают на то, что переименование остановки «будет способствовать быстрому поиску Дома актера гостями и жителями Омска».

Отметим: переименование отдельных остановок происходит в Омске регулярно, и бывает, что торговля в этих вопросах уступает культуре. Например, в начале года остановку «Магазин» в Ленинском округе переименовали в «Библиотеку имени Зои Космодемьянской».

#Николай Эйхвальд#Омск#Автобусные остановки#Горсовет#Ономастика#Переименование
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