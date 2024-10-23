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Posted 23 октября, 10:00

Published 23 октября, 10:00

Modified 23 октября, 10:02

Updated 23 октября, 10:02

Омские депутаты одобрили памятник хоккеисту Анатолию Тарасову

В Омске окончательно одобрили памятник «отцу советского хоккея»

23 октября 2024, 10:00
Фото: gorod55.ru

Омские депутаты одобрили памятник хоккеисту Анатолию Тарасову

О появится перед ледовым дворцом имени Евгения Шастина.

В ближайшее время в Омске появится еще один памятник. Соответствующее решение было принято на очередном пленарном заседании городского Совета. Речь идет о памятнике «отцу советского хоккея» Анатолию Тарасову, который должен появиться перед ледовым дворцом имени Евгения Шастина (в районе Технического университета).

Город55 уже писал о том, что идея установки памятника появилась в школе олимпийского резерва «Сибирский нефтяник». Все затраты берет на себя фонд Карелина. Инициатива получила предварительное одобрение в профильном комитете Горсовета, а сегодня, 23 октября, ее одобрили и на пленарном заседании.

За счет фонда Карелина: в Омске появится памятник хоккеисту Анатолию Тарасову
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#Николай Эйхвальд#Омск#Памятники#Новости#Горсовет#Анатолий Тарасов
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