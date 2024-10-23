В Омске окончательно одобрили памятник «отцу советского хоккея»

Posted 23 октября, 10:00
Published 23 октября, 10:00
Modified 23 октября, 10:02
Updated 23 октября, 10:02
В ближайшее время в Омске появится еще один памятник. Соответствующее решение было принято на очередном пленарном заседании городского Совета. Речь идет о памятнике «отцу советского хоккея» Анатолию Тарасову, который должен появиться перед ледовым дворцом имени Евгения Шастина (в районе Технического университета).
Город55 уже писал о том, что идея установки памятника появилась в школе олимпийского резерва «Сибирский нефтяник». Все затраты берет на себя фонд Карелина. Инициатива получила предварительное одобрение в профильном комитете Горсовета, а сегодня, 23 октября, ее одобрили и на пленарном заседании.