В Омске окончательно одобрили памятник «отцу советского хоккея»

Город55 уже писал о том, что идея установки памятника появилась в школе олимпийского резерва «Сибирский нефтяник». Все затраты берет на себя фонд Карелина. Инициатива получила предварительное одобрение в профильном комитете Горсовета, а сегодня, 23 октября, ее одобрили и на пленарном заседании.