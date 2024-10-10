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Posted 10 октября, 10:00

Published 10 октября, 10:00

Modified 10 октября, 10:01

Updated 10 октября, 10:01

Омские депутаты одобрили установку памятника хоккеисту Анатолию Тарасову

За счет фонда Карелина: в Омске появится памятник хоккеисту Анатолию Тарасову

10 октября 2024, 10:00
Фото: gorod55.ru

Омские депутаты одобрили установку памятника хоккеисту Анатолию Тарасову

Он появится перед ледовым дворцом имени Евгения Шастина.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по социальным вопросам прозвучало предложение установить в городе очередной памятник. Инициатива принадлежит мэру Омска Сергею Шелесту, озвучил ее глава Советского округа Сергей Финашин. Речь идет о памятнике «отцу советского хоккея» Анатолию Тарасову.

По словам докладчика, идея установки такого памятника появилась в школе олимпийского резерва «Сибирский нефтяник». Предлагается поставить статую Тарасова перед ледовым дворцом имени Евгения Шастина на проспекте Мира (в районе Технического университета).

«Все затраты берет на себя фонд Карелина», — уточнил Финашин.

Депутаты единодушно проголосовали «за». Теперь окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Напомним: тот же комитет сегодня одобрил установку мемориальной доски с именем самбиста Александра Пушницы на стене одного из корпусов Академии МВД на улице Ленина.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Памятники#Новости#Горсовет#Сергей Финашин#Анатолий Тарасов
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