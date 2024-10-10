За счет фонда Карелина: в Омске появится памятник хоккеисту Анатолию Тарасову

Posted 10 октября, 10:00
Published 10 октября, 10:00
Modified 10 октября, 10:01
Updated 10 октября, 10:01
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по социальным вопросам прозвучало предложение установить в городе очередной памятник. Инициатива принадлежит мэру Омска Сергею Шелесту, озвучил ее глава Советского округа Сергей Финашин. Речь идет о памятнике «отцу советского хоккея» Анатолию Тарасову.
По словам докладчика, идея установки такого памятника появилась в школе олимпийского резерва «Сибирский нефтяник». Предлагается поставить статую Тарасова перед ледовым дворцом имени Евгения Шастина на проспекте Мира (в районе Технического университета).
«Все затраты берет на себя фонд Карелина», — уточнил Финашин.
Депутаты единодушно проголосовали «за». Теперь окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.
Напомним: тот же комитет сегодня одобрил установку мемориальной доски с именем самбиста Александра Пушницы на стене одного из корпусов Академии МВД на улице Ленина.