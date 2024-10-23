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Posted 23 октября, 09:41

Published 23 октября, 09:41

Modified 23 октября, 09:43

Updated 23 октября, 09:43

В Омске назвали новый сад в честь Александра Суворова

В Омске дали имя генералиссимуса Суворова новому саду

23 октября 2024, 09:41
Фото: 1MI

В Омске назвали новый сад в честь Александра Суворова

Инициатива принадлежит главе НПО «Мир» Александру Беляеву.

На очередном пленарном заседании Омского городского Совета речь шла в том числе о названии для нового городского сада. Город55 писал об обсуждении этой инициативы в профильном комитете. Глава НПО «Мир» Александр Беляев предложил назвать территорию, расположенную южнее здания 97Б по улице 22-го Партсъезда, в границах улицы митрополита Феодосия и 1-го Зеленого проезда. «Сад имени генералиссимуса Суворова», и получил одобрение топонимической комиссии.

Депутаты тоже возражать не стали. На первом обсуждении все ограничилось замечанием Дмитрия Лицкевича о том, что теоретически хотелось бы назвать именем великого исторического деятеля более крупный объект. Комитет выдал одобрительную рекомендацию, а на сегодняшнем пленарном заседании название для сада было одобрено окончательно.

В Омске появится сад имени генералиссимуса Суворова
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Топонимика#Дмитрий Лицкевич
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