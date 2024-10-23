В Омске дали имя генералиссимуса Суворова новому саду

Posted 23 октября, 09:41
Published 23 октября, 09:41
Modified 23 октября, 09:43
Updated 23 октября, 09:43
На очередном пленарном заседании Омского городского Совета речь шла в том числе о названии для нового городского сада. Город55 писал об обсуждении этой инициативы в профильном комитете. Глава НПО «Мир» Александр Беляев предложил назвать территорию, расположенную южнее здания 97Б по улице 22-го Партсъезда, в границах улицы митрополита Феодосия и 1-го Зеленого проезда. «Сад имени генералиссимуса Суворова», и получил одобрение топонимической комиссии.
Депутаты тоже возражать не стали. На первом обсуждении все ограничилось замечанием Дмитрия Лицкевича о том, что теоретически хотелось бы назвать именем великого исторического деятеля более крупный объект. Комитет выдал одобрительную рекомендацию, а на сегодняшнем пленарном заседании название для сада было одобрено окончательно.