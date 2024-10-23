В Омске дали имя генералиссимуса Суворова новому саду

Депутаты тоже возражать не стали. На первом обсуждении все ограничилось замечанием Дмитрия Лицкевича о том, что теоретически хотелось бы назвать именем великого исторического деятеля более крупный объект. Комитет выдал одобрительную рекомендацию, а на сегодняшнем пленарном заседании название для сада было одобрено окончательно.