В Омске появится сад имени генералиссимуса Суворова

Posted 14 октября, 10:38
Published 14 октября, 10:38
Modified 14 октября, 10:40
Updated 14 октября, 10:40
На днях в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам архитектуры и землепользования. Один из пунктов повестки посвящен городской ономастике: депутатам предложат дать название территории в Центральном округе.
Согласно пояснительной записке, копия которой есть в распоряжении Города55, речь идет о территории, расположенной южнее здания 97Б по улице 22-го Партсъезда, в границах улицы митрополита Феодосия и 1-го Зеленого проезда. Ее предлагается назвать «Сад имени генералиссимуса Суворова». Инициатива принадлежит НПО «Мир», топонимическая комиссия это начинание уже одобрила.
Авторы пояснительной записки отмечают, что за последние два года в будущем саду высадили деревья и кустарники, обустроили пешеходные дорожки, смонтировали освещение.
От депутатов комитета в этой ситуации требуется только рекомендация: окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского Совета.