В Омске появится сад имени генералиссимуса Суворова

Согласно пояснительной записке, копия которой есть в распоряжении Города55, речь идет о территории, расположенной южнее здания 97Б по улице 22-го Партсъезда, в границах улицы митрополита Феодосия и 1-го Зеленого проезда. Ее предлагается назвать «Сад имени генералиссимуса Суворова». Инициатива принадлежит НПО «Мир», топонимическая комиссия это начинание уже одобрила.