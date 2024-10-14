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Posted 14 октября, 10:38

Published 14 октября, 10:38

Modified 14 октября, 10:40

Updated 14 октября, 10:40

Гендиректор НПО «Мир» предложил назвать сад в честь Суворова

В Омске появится сад имени генералиссимуса Суворова

14 октября 2024, 10:38
Фото: 1MI

Гендиректор НПО «Мир» предложил назвать сад в честь Суворова

Сюжет
Омский Горсовет
Соответствующее предложение поступило в городской Совет

На днях в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам архитектуры и землепользования. Один из пунктов повестки посвящен городской ономастике: депутатам предложат дать название территории в Центральном округе.

Согласно пояснительной записке, копия которой есть в распоряжении Города55, речь идет о территории, расположенной южнее здания 97Б по улице 22-го Партсъезда, в границах улицы митрополита Феодосия и 1-го Зеленого проезда. Ее предлагается назвать «Сад имени генералиссимуса Суворова». Инициатива принадлежит НПО «Мир», топонимическая комиссия это начинание уже одобрила.

Авторы пояснительной записки отмечают, что за последние два года в будущем саду высадили деревья и кустарники, обустроили пешеходные дорожки, смонтировали освещение.

От депутатов комитета в этой ситуации требуется только рекомендация: окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского Совета.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Омский Горсовет#Названия#НПО Мир
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