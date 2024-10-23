Смерть на асфальте. В Омске велосипедист погиб в ДТП с КАМАЗом

Posted 23 октября, 08:25
Published 23 октября, 08:25
Modified 23 октября, 09:55
Updated 23 октября, 09:55
Утром 22 октября произошло смертельное ДТП вблизи поселка Большие Поля. По предварительным данным, водитель грузовика КАМАЗ допустил наезд на велосипедиста, который внезапно выехал на проезжую часть.
Инцидент произошел около 09:32 на участке автодороги, соединяющей поселок Большие Поля с Красноярским трактом, у садоводческого товарищества «Березовая роща». Водитель КамАЗа не смог предотвратить столкновение.
Пострадавший велосипедист, мужчина 1954 года рождения, получил тяжелые травмы. Несмотря на попытки медиков спасти его жизнь, он скончался в больнице. Госавтоинспекция приступила к детальному расследованию всех обстоятельств и причин аварии.
Напомним, что ранее на трассе Тюмень-Омск произошло столкновение легкового автомобиля «Фольксваген Поло» с грузовиком «Вольво». В результате этого происшествия водитель «Фольксвагена» погиб, а пассажир получила серьезные травмы.