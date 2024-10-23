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Posted 23 октября, 08:25

Published 23 октября, 08:25

Modified 23 октября, 09:55

Updated 23 октября, 09:55

В Омске велосипедист скончался после столкновения с грузовиком

Смерть на асфальте. В Омске велосипедист погиб в ДТП с КАМАЗом

23 октября 2024, 08:25
Фото: УМВД России по Омской области

В Омске велосипедист скончался после столкновения с грузовиком

Вблизи поселка Большие Поля произошла авария: водитель грузовика сбил велосипедиста, который внезапно выехал на дорогу.

Утром 22 октября произошло смертельное ДТП вблизи поселка Большие Поля. По предварительным данным, водитель грузовика КАМАЗ допустил наезд на велосипедиста, который внезапно выехал на проезжую часть.

Инцидент произошел около 09:32 на участке автодороги, соединяющей поселок Большие Поля с Красноярским трактом, у садоводческого товарищества «Березовая роща». Водитель КамАЗа не смог предотвратить столкновение.

Фото: УМВД России по Омской области

Пострадавший велосипедист, мужчина 1954 года рождения, получил тяжелые травмы. Несмотря на попытки медиков спасти его жизнь, он скончался в больнице. Госавтоинспекция приступила к детальному расследованию всех обстоятельств и причин аварии.

Напомним, что ранее на трассе Тюмень-Омск произошло столкновение легкового автомобиля «Фольксваген Поло» с грузовиком «Вольво». В результате этого происшествия водитель «Фольксвагена» погиб, а пассажир получила серьезные травмы.

Смертельный выезд на встречку: авария на трассе Тюмень-Омск унесла жизнь человека
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#Екатерина Тараленко#ДТП#Омск#Омская область#Происшествие#Новости#Трагедия#Велосипедист#Велосипед#Госавтоинспекция
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