Смерть на асфальте. В Омске велосипедист погиб в ДТП с КАМАЗом

Пострадавший велосипедист, мужчина 1954 года рождения, получил тяжелые травмы. Несмотря на попытки медиков спасти его жизнь, он скончался в больнице. Госавтоинспекция приступила к детальному расследованию всех обстоятельств и причин аварии.