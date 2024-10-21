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Posted 21 октября, 09:10

Published 21 октября, 09:10

Modified 21 октября, 09:12

Updated 21 октября, 09:12

На трассе Тюмень-Омск 66-летний водитель погиб в столкновении с «Вольво»

Смертельный выезд на встречку: авария на трассе Тюмень-Омск унесла жизнь человека

21 октября 2024, 09:10
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На трассе Тюмень-Омск 66-летний водитель погиб в столкновении с «Вольво»

На трассе Тюмень-Омск произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Фольксваген Поло» с грузовиком «Вольво». В результате аварии погиб водитель «Фольксвагена», а его пассажир получила серьезные травмы.

20 октября вечером на 320-м километре трассы Тюмень — Омск, в Абатском районе Тюменской области, произошла серьезная авария. В результате погиб один человек, а другой получил тяжелые травмы.

По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Вольво». Удар был сильным, и водитель легковушки погиб на месте.

62-летняя пассажир из Омска была срочно доставлена в больницу с серьезными травмами. Ее состояние стабильное, но ей предстоит долгое лечение и восстановление.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель грузовика, 64-летний мужчина, не пострадал. Следователи собирают показания свидетелей и изучают записи с камер, чтобы понять, что произошло.

Напомним, что ранее в Черлакском районе Омской области произошла авария, в которой погиб 44-летний водитель автомобиля «Мазда», а одного из пассажиров доставили в больницу.

Потеря контроля: в результате аварии на трассе Омск-Черлак погиб 44-летний водитель
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#Екатерина Тараленко#Полиция#Омск#Омская область#Авария#Травмы#Новости#Гибель#Следствие#Тюмень-Омск
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