Смертельный выезд на встречку: авария на трассе Тюмень-Омск унесла жизнь человека

Posted 21 октября, 09:10
Published 21 октября, 09:10
Modified 21 октября, 09:12
Updated 21 октября, 09:12
20 октября вечером на 320-м километре трассы Тюмень — Омск, в Абатском районе Тюменской области, произошла серьезная авария. В результате погиб один человек, а другой получил тяжелые травмы.
По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Вольво». Удар был сильным, и водитель легковушки погиб на месте.
62-летняя пассажир из Омска была срочно доставлена в больницу с серьезными травмами. Ее состояние стабильное, но ей предстоит долгое лечение и восстановление.
Водитель грузовика, 64-летний мужчина, не пострадал. Следователи собирают показания свидетелей и изучают записи с камер, чтобы понять, что произошло.
Напомним, что ранее в Черлакском районе Омской области произошла авария, в которой погиб 44-летний водитель автомобиля «Мазда», а одного из пассажиров доставили в больницу.