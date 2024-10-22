Журналист Джереми Кларксон перенес экстренную операцию на сердце

64-летний телеведущий Джереми Кларксон недавно перенес серьезные проблемы с сердцем. Журналиста доставили в больницу на машине скорой помощи, где врачи установили ему стент, расширяющий суженные или закупоренные артерии. При этом у Кларксона не было сердечного приступа, однако именно симптомы, похожие на него, помогли медикам вовремя выявить проблему.