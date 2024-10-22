Журналист Джереми Кларксон перенес экстренную операцию на сердце

Posted 22 октября, 14:06
Published 22 октября, 14:06
Modified 22 октября, 14:09
Updated 22 октября, 14:09
64-летний телеведущий Джереми Кларксон недавно перенес серьезные проблемы с сердцем. Журналиста доставили в больницу на машине скорой помощи, где врачи установили ему стент, расширяющий суженные или закупоренные артерии. При этом у Кларксона не было сердечного приступа, однако именно симптомы, похожие на него, помогли медикам вовремя выявить проблему.
Все началось во время отпуска ведущего на берегах Индийского океана. Именно тогда Кларксон впервые начал замечать, что его конечности перестают слушаться.
«Мне приходилось уделять время, чтобы убедиться, что мои конечности работают правильно. Я с трудом вставал, с трудом плавал и не мог спуститься по лестнице, не держась за чью-то руку», передает слова журналиста издание BBC.
Он также отметил, что симптомы проявлялись очень стремительно и быстро стали доставлять сильный дискомфорт. Телеведущий признался, что остаток отдыха он только «сидел в кресле, пил вино и ел сыр», так как больше ничего не мог.
«Вернувшись домой, я внезапно ощутил ухудшение. В среду утром я проснулся, чувствуя себя не очень хорошо. Я сильно вспотел, и в груди было что-то стесненное», добавил Кларксон.
После ухудшения состояния журналиста экстренно госпитализировали. Его доставили в больницу Джона Рэдклиффа в Оксфорде, после прохождения всех необходимых обследований сердечный приступ был исключен. Кларксону установили стент — трубку, которая вставляется в суженную или закупоренную артерию, чтобы открыть ее и позволить крови течь свободно.
«Похоже, что из артерий, питающих мое сердце питательной кровью, одна была полностью заблокирована. На следующее утро я пошел домой, и вот я здесь, два часа спустя, пишу это и думаю: „Боже мой, как это было близко!“. Я очень благодарен своим врачам», — сказал он.
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