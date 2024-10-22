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Posted 22 октября, 14:06

Published 22 октября, 14:06

Modified 22 октября, 14:09

Updated 22 октября, 14:09

Джереми Кларксон

Журналист Джереми Кларксон перенес экстренную операцию на сердце

22 октября 2024, 14:06
Фото: РБК
Джереми Кларксон
Кларксон рассказал, что во время отпуска у него начались проблемы с конечностями, а дома состояние стало еще хуже.

64-летний телеведущий Джереми Кларксон недавно перенес серьезные проблемы с сердцем. Журналиста доставили в больницу на машине скорой помощи, где врачи установили ему стент, расширяющий суженные или закупоренные артерии. При этом у Кларксона не было сердечного приступа, однако именно симптомы, похожие на него, помогли медикам вовремя выявить проблему.

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Все началось во время отпуска ведущего на берегах Индийского океана. Именно тогда Кларксон впервые начал замечать, что его конечности перестают слушаться.

«Мне приходилось уделять время, чтобы убедиться, что мои конечности работают правильно. Я с трудом вставал, с трудом плавал и не мог спуститься по лестнице, не держась за чью-то руку», передает слова журналиста издание BBC.

Он также отметил, что симптомы проявлялись очень стремительно и быстро стали доставлять сильный дискомфорт. Телеведущий признался, что остаток отдыха он только «сидел в кресле, пил вино и ел сыр», так как больше ничего не мог.

«Вернувшись домой, я внезапно ощутил ухудшение. В среду утром я проснулся, чувствуя себя не очень хорошо. Я сильно вспотел, и в груди было что-то стесненное», добавил Кларксон.
Джереми КларксонДжереми Кларксон
Джереми Кларксон. Фото: BBC

После ухудшения состояния журналиста экстренно госпитализировали. Его доставили в больницу Джона Рэдклиффа в Оксфорде, после прохождения всех необходимых обследований сердечный приступ был исключен. Кларксону установили стент — трубку, которая вставляется в суженную или закупоренную артерию, чтобы открыть ее и позволить крови течь свободно.

«Похоже, что из артерий, питающих мое сердце питательной кровью, одна была полностью заблокирована. На следующее утро я пошел домой, и вот я здесь, два часа спустя, пишу это и думаю: „Боже мой, как это было близко!“. Я очень благодарен своим врачам», — сказал он.

Напомним, что недавно с серьезными проблемами со здоровьем столкнулся Михаил Ефремов, который отбывает тюремный срок за смертельное ДТП. У 60-летнего актера обострилась болезнь легких. Адвокаты начали готовить документы для его освобождения по УДО.

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