Актрисе из «Служебного романа» Немоляевой понадобилась экстренная помощь медиков

Posted 18 октября, 09:43
Published 18 октября, 09:43
Modified 18 октября, 09:47
Updated 18 октября, 09:47
Стало известно, что звезде советского кино Светлане Немоляевой снова потребовалась экстренная помощь врачей из-за обострившихся проблем со здоровьем. По информации SHOT, актрисе из «Служебного романа» стало нехорошо в своей квартире, она сама позвонила по номеру скорой помощи и вызвала медиков на дом.
Врачам Немоляева рассказала о возникшей слабости и отдышке, позже выяснилось, что у актрисы случился приступ фибрилляции предсердий. Отметим, что с такой же проблемой она сталкивалась в мае во время болезни коронавирусом.
У счастью, история закончилась удачно, серьезных последствий для здоровья удалось избежать. Светлана Немоляева чувствует себя хорошо и уже завтра выступит в постановке «Плоды просвещения» в театре им. Маяковского.
Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве у родителей, работавших в сфере кино. Ее отец был кинорежиссером, а мать звукооператором. Все детство девочка провела на съемочной площадке, периодически играя в массовке. Ее первое появление на экране состоялось в 1945 году, тогда совсем юная Немоляева сыграла роль озорницы Светочки в комедии Константина Юдина «Близнецы».
В 1958 году Светлана Немоляева с отличием окончила театральное училище имени М. С. Щепкина, в том же году она попала у труппу Московского драматического театра на Спартаковской. С 1959 года по сегодняшний день служит в театре имени В. Маяковского.
Успех в кино, а вместе с тем и большую популярность, актрисе принесла роль в «Служебном романе» (1977) режиссера Эльдара Рязанова. Немоляева сыграла одну из героинь первого плана Олю Рыжову. Позже Светлана снималась в главных ролях фильмов «Ослиная шкура» (1983), «Карантин» (1983), «Подмосковная элегия» (2002), «Ленинградец» (2006) и других.
Источник: Лента.ру, РИА Новости
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