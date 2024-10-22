Народную артистку Алену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве

Любовь к сцене и театру девочке привила бабушка, она водила ее на различные постановки и хотела, чтобы юная Алена полюбила театр также, как она. Но поступить в театральный ей не дала мать, Алена Яковлева оказалась на журфаке МГУ, где первым делом вступила в студенческий театр. Через два года любовь к сцене победила, и Яковлева поступила в Щукинское училище, параллельно продолжая учиться в МГУ.