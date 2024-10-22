Народную артистку Алену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве

Posted 22 октября, 09:58
Published 22 октября, 09:58
Modified 22 октября, 10:00
Updated 22 октября, 10:00
Стало известно, что народную артистку РФ Алену Яковлеву экстренно госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Причина — подозрение на аппендицит. Сейчас врачи проводят необходимые обследования, и если диагноз подтвердится, будет необходима операция.
«К сожалению, не смогла присутствовать на сегодняшней творческой встрече в Театре имени Вахтангова. Сейчас я нахожусь в НИИ имени Склифосовского. Увезли на скорой, как только отыграла спектакль. Врачи подозревают, что у меня может быть аппендицит. Если эти прогнозы подтвердятся, то через три-четыре дня меня ждет операция. За мной наблюдают лучшие специалисты, так что не переживайте. Все будет хорошо», — передает слова Яковлевой агентство городских новостей «Москва».
Алена Яковлева родилась в 1961 году в Москве. Ее отец Юрий был знаменитым актером, а мать Кира — врачом. На момент появления дочери на свет, родители уже не жили вместе, у Юрия Яковлева была новая семья. Воспитанием девочки занимался отчим Николай Иванов, журналист-международник. Из-за издержек его работы семья часто переезжала, поэтому Алена успела пожить в Германии, Дании, Исландии, Финляндии и Норвегии.
Любовь к сцене и театру девочке привила бабушка, она водила ее на различные постановки и хотела, чтобы юная Алена полюбила театр также, как она. Но поступить в театральный ей не дала мать, Алена Яковлева оказалась на журфаке МГУ, где первым делом вступила в студенческий театр. Через два года любовь к сцене победила, и Яковлева поступила в Щукинское училище, параллельно продолжая учиться в МГУ.
Одними из наиболее известных ее проектов, помимо работы в театре, стали сериалы «Русский перевод», «Верни мою любовь», «Боец», «Женский доктор» и «Склифосовский».
Напомним, что недавно экстренная госпитализация понадобилась еще одной актрисе. Сыгравшая одну из главных ролей в «Служебном романе» Светлана Немоляева обратилась к медикам из-за сильной слабости и проблем с отдышкой. Позже выяснилось, что у актрисы случился приступ фибрилляции предсердий. К счастью, серьезных последствий для здоровья удалось избежать.