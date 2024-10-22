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Posted 22 октября, 07:31

Published 22 октября, 07:31

Modified 22 октября, 07:36

Updated 22 октября, 07:36

16-летний омич получил условный срок за сбитого во дворе школьника

Отделался «условкой». 16-летнему омичу вынесли приговор за сбитого во дворе школьника

22 октября 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney

16-летний омич получил условный срок за сбитого во дворе школьника

16-летний подросток, управлявший автомобилем без прав, сбил 9-летнего ребенка. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил условное наказание.

В Омске закончился судебный процесс по делу, связанному с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадал 9-летний мальчик. Виновником аварии стал 16-летний подросток, который управлял автомобилем без наличия водительских прав. Кировский районный суд признал юношу виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к серьезным травмам ребенка.

Инцидент случился 19 сентября 2023 года. Подросток, не имея лицензии на управление транспортным средством, сел за руль ВАЗ-21074, который находился в неисправном состоянии. События развернулись во дворе одного из домов на улице бульвар Архитекторов, когда мальчик неожиданно выбежал из-за ряда припаркованных автомобилей, и его сбила машина. После столкновения водитель, покинул место происшествия, оставив пострадавшего без помощи.

Пострадавшего мальчика оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь для лечения полученных травм. Спустя некоторое время, находясь в состоянии эмоционального шока, подросток решил вернуться на место аварии и объяснил свои действия тем, что не смог совладать с эмоциями. В ходе расследования стало известно, что он купил автомобиль месяц назад на одном из сайтов объявлений за 50 тысяч рублей, планируя в будущем продать его. Подросток также признался, что иногда использовал транспортное средство без ведома родителей.

Видео: Прокуратура Омской области.

На заседании суда подросток частично признал свою вину. Суд учел мнение государственного обвинителя и назначил ему условное наказание — три года лишения свободы с испытательным сроком в два года. Кроме того, юноше было запрещено управлять автомобилями в течение указанного срока.

Также суд обязал виновника и его законных представителей выплатить пострадавшему 600 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Все собранные доказательства следствия были признаны достоверными и достаточными для принятия решения.

Напомним, что ранее на трассе Омск-Красноярка произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли оба водителя и один из пассажиров.

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