Отделался «условкой». 16-летнему омичу вынесли приговор за сбитого во дворе школьника

Пострадавшего мальчика оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь для лечения полученных травм. Спустя некоторое время, находясь в состоянии эмоционального шока, подросток решил вернуться на место аварии и объяснил свои действия тем, что не смог совладать с эмоциями. В ходе расследования стало известно, что он купил автомобиль месяц назад на одном из сайтов объявлений за 50 тысяч рублей, планируя в будущем продать его. Подросток также признался, что иногда использовал транспортное средство без ведома родителей.