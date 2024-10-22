Омичка приобрела бракованный Porsche Macan и отсудила за него 4,74 миллиона рублей

Ранее, напомним, Город55 писал про омскую пенсионерку, которая отправилась в торговый центр за покупками. Однако там с ней произошла неприятность. Женщина хотела прокатиться на эскалаторе, но поранила ногу. Омичка решила побороться за свои права и успешно отсудила у руководителей ТЦ 130 тысяч рублей компенсации.