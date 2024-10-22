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Posted 22 октября, 04:18

Published 22 октября, 04:18

Modified 22 октября, 04:58

Updated 22 октября, 04:58

Омичка приобрела бракованный Porsche Macan и отсудила за него 4,74 миллиона рублей

Омичка приобрела бракованный Porsche Macan и отсудила за него 4,74 миллиона рублей

22 октября 2024, 04:18
Фото: 1MI
Пострадавшей вернули не только компенсацию за машину, но и выплатили приличную сумму неустойки.

В Омском областном суде одобрили решение коллег из Первомайского суда о расторжении договора купли-продажи автомобиля Porsche Macan, проданного местной жительнице за 2,79 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе.

Проблемы начались вскоре после покупки: у автомобиля выявили серьезные технические неисправности, включая задиры в цилиндрах и высокий расход масла. Судебная экспертиза подтвердила наличие существенных недостатков, которые возникли в процессе эксплуатации и не были оговорены продавцом при заключении сделки.

Суд пришел к выводу, что компания-продавец, ООО «КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ», нарушила закон, не предоставив покупателю полной информации о качестве товара.

В итоге, суд обязал автосалон вернуть не только стоимость автомобиля, но и неустойку с компенсацией морального вреда, что в общей сложности составило 4,74 миллиона рублей.

Ранее, напомним, Город55 писал про омскую пенсионерку, которая отправилась в торговый центр за покупками. Однако там с ней произошла неприятность. Женщина хотела прокатиться на эскалаторе, но поранила ногу. Омичка решила побороться за свои права и успешно отсудила у руководителей ТЦ 130 тысяч рублей компенсации.

Рваная рана на ноге. Омичка отсудила у торгового центра 130 тысяч рублей за травму
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#Кристина Антоносян#Омск#Суд#Автомобиль#Компенсация#Новости#Автосалон#Неустойка
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