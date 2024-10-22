Омичка приобрела бракованный Porsche Macan и отсудила за него 4,74 миллиона рублей

Posted 22 октября, 04:18
Published 22 октября, 04:18
Modified 22 октября, 04:58
Updated 22 октября, 04:58
В Омском областном суде одобрили решение коллег из Первомайского суда о расторжении договора купли-продажи автомобиля Porsche Macan, проданного местной жительнице за 2,79 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе.
Проблемы начались вскоре после покупки: у автомобиля выявили серьезные технические неисправности, включая задиры в цилиндрах и высокий расход масла. Судебная экспертиза подтвердила наличие существенных недостатков, которые возникли в процессе эксплуатации и не были оговорены продавцом при заключении сделки.
Суд пришел к выводу, что компания-продавец, ООО «КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ», нарушила закон, не предоставив покупателю полной информации о качестве товара.
В итоге, суд обязал автосалон вернуть не только стоимость автомобиля, но и неустойку с компенсацией морального вреда, что в общей сложности составило 4,74 миллиона рублей.
Ранее, напомним, Город55 писал про омскую пенсионерку, которая отправилась в торговый центр за покупками. Однако там с ней произошла неприятность. Женщина хотела прокатиться на эскалаторе, но поранила ногу. Омичка решила побороться за свои права и успешно отсудила у руководителей ТЦ 130 тысяч рублей компенсации.