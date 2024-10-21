Рваная рана на ноге. Омичка отсудила у торгового центра 130 тысяч рублей за травму

Прокурор внимательно просмотрел все доказательства и встал на сторону пострадавшей омички. С учетом позиции прокуратуры суд принял решение взыскать с ответчика 130 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 65 тысяч рублей в качестве штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. Это означает, что ответчик еще может его обжаловать.