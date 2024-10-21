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Posted 21 октября, 04:55

Published 21 октября, 04:55

Modified 21 октября, 07:12

Updated 21 октября, 07:12

Омичка отсудила у торгового центра 130 тысяч рублей за травму на эскалаторе

Рваная рана на ноге. Омичка отсудила у торгового центра 130 тысяч рублей за травму

21 октября 2024, 04:55
Фото: gorod55.ru

Омичка отсудила у торгового центра 130 тысяч рублей за травму на эскалаторе

Решение суда еще не вступило в законную силу.

В Ленинском округе прокуратура поддержала 72-летнюю пенсионерку в деле о взыскании компенсации морального вреда. Женщина получила травму в торговом центре во время поездки на эскалаторе.

Случай произошел еще в марте 2024 года. Пенсионерка подскользнулась на эскалаторе, упала и поранила ногу. Ей потребовалась помощь медиков. Они диагностировали у женщины рваную рану на левой голени.

Прокурор внимательно просмотрел все доказательства и встал на сторону пострадавшей омички. С учетом позиции прокуратуры суд принял решение взыскать с ответчика 130 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 65 тысяч рублей в качестве штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. Это означает, что ответчик еще может его обжаловать.

Ранее Город55 писал про драку, которая произошла между школьниками в Омске. Один из них сильно пострадал, травмировав нос.

Дракой юных омичей из-за девушки заинтересовался следственный комитет
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#Кристина Антоносян#Омск#Прокуратура#Суд#Травма#Безопасность#Пенсионерка#Штраф#Компенсация#Новости#Потребитель
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