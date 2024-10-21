Рваная рана на ноге. Омичка отсудила у торгового центра 130 тысяч рублей за травму

Posted 21 октября, 04:55
Published 21 октября, 04:55
Modified 21 октября, 07:12
Updated 21 октября, 07:12
В Ленинском округе прокуратура поддержала 72-летнюю пенсионерку в деле о взыскании компенсации морального вреда. Женщина получила травму в торговом центре во время поездки на эскалаторе.
Случай произошел еще в марте 2024 года. Пенсионерка подскользнулась на эскалаторе, упала и поранила ногу. Ей потребовалась помощь медиков. Они диагностировали у женщины рваную рану на левой голени.
Прокурор внимательно просмотрел все доказательства и встал на сторону пострадавшей омички. С учетом позиции прокуратуры суд принял решение взыскать с ответчика 130 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 65 тысяч рублей в качестве штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. Это означает, что ответчик еще может его обжаловать.
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