Рискует сесть надолго. В Омске поймали молодого наркокурьера

В Омске 18-летний студент оказался в центре уголовного дела о наркоторговле. Молодой человек, работавший курьером для крупной наркогруппировки, был задержан полицией с 925 граммами синтетических наркотиков в рюкзаке. В ходе обыска было обнаружено еще 5 тайников, из которых изъято 597 граммов запрещенных веществ, рассказали в пресс-службе.