Рискует сесть надолго. В Омске поймали молодого наркокурьера

Posted 10 октября, 05:49
Published 10 октября, 05:49
Modified 10 октября, 06:06
Updated 10 октября, 06:06
В Омске 18-летний студент оказался в центре уголовного дела о наркоторговле. Молодой человек, работавший курьером для крупной наркогруппировки, был задержан полицией с 925 граммами синтетических наркотиков в рюкзаке. В ходе обыска было обнаружено еще 5 тайников, из которых изъято 597 граммов запрещенных веществ, рассказали в пресс-службе.
По данным следствия, студент выполнял роль оптового курьера, фасуя наркотики на съемной квартире и передвигаясь на общественном транспорте. Его криминальная «карьера» началась с поиска работы в популярном мессенджере, где он связался с организаторами преступной группы.
Теперь молодому человеку грозит серьезное наказание — максимальный срок по статье, по которой он обвиняется, — пожизненное лишение свободы.
Ранее Город55 писал о двух жителях Центральной Азии, которые были осуждены за наркотики и пытались попасть в Омск, спрятавшись в поезде.