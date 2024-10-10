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Posted 10 октября, 05:49

Published 10 октября, 05:49

Modified 10 октября, 06:06

Updated 10 октября, 06:06

Иллюстрация

Рискует сесть надолго. В Омске поймали молодого наркокурьера

10 октября 2024, 05:49
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омская полиция задержала молодого наркокурьера с килограммом запрещенных веществ

Попытка подзаработать на незаконной торговле обернулась для омича правосудием.

В Омске 18-летний студент оказался в центре уголовного дела о наркоторговле. Молодой человек, работавший курьером для крупной наркогруппировки, был задержан полицией с 925 граммами синтетических наркотиков в рюкзаке. В ходе обыска было обнаружено еще 5 тайников, из которых изъято 597 граммов запрещенных веществ, рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, студент выполнял роль оптового курьера, фасуя наркотики на съемной квартире и передвигаясь на общественном транспорте. Его криминальная «карьера» началась с поиска работы в популярном мессенджере, где он связался с организаторами преступной группы.

Видео: Омская полиция.

Теперь молодому человеку грозит серьезное наказание — максимальный срок по статье, по которой он обвиняется, — пожизненное лишение свободы.

Ранее Город55 писал о двух жителях Центральной Азии, которые были осуждены за наркотики и пытались попасть в Омск, спрятавшись в поезде.

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#Кристина Антоносян#Видео#Преступление#Полиция#Омск#Задержание#Синтетические наркотики#Студент#Курьер
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