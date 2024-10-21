Мясо с «призрачного» производства: омский Роспотребнадзор сообщил об опасной подделке

Недавние проверки Роспотребнадзора в Самарской области выявили серьезные проблемы на рынке. Они нашли поддельное мясо от компании ООО «ЛМ — Экспорт». По документам, компания находится в Тольятти на улице Коммунальной, но там нет никакого производства мяса или молока. Это вызывает беспокойство, так как продукция сделана в неизвестных условиях, которые не соответствуют нормам безопасности.