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Posted 21 октября, 10:31

Published 21 октября, 10:31

Modified 21 октября, 11:04

Updated 21 октября, 11:04

В омские магазины рискует попасть опасное мясо с «завода» из Тольятти

Мясо с «призрачного» производства: омский Роспотребнадзор сообщил об опасной подделке

21 октября 2024, 10:31
Фото: 1MI

В омские магазины рискует попасть опасное мясо с «завода» из Тольятти

В результате недавних проверок Роспотребнадзора в Самарской области было выявлено производство фальсифицированного мяса.

Недавние проверки Роспотребнадзора в Самарской области выявили серьезные проблемы на рынке. Они нашли поддельное мясо от компании ООО «ЛМ — Экспорт». По документам, компания находится в Тольятти на улице Коммунальной, но там нет никакого производства мяса или молока. Это вызывает беспокойство, так как продукция сделана в неизвестных условиях, которые не соответствуют нормам безопасности.

Омский Роспотребнадзор советует людям быть осторожными при покупке мяса. Продукция, сделанная без соблюдения стандартов, незаконна и может быть опасна для здоровья.

Напомним, что ранее региональный Роспотребнадзор обнаружил нарушения в реализации молока по итогам проверок. Компании, допустившие эти нарушения, будут обязаны выплатить штрафы.

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#Екатерина Тараленко#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Мясо#Штрафы#Безопасность#Новости#Подделка#Тольятти#Продукция
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