Posted 21 октября, 10:31
Published 21 октября, 10:31
Modified 21 октября, 11:04
Updated 21 октября, 11:04
Недавние проверки Роспотребнадзора в Самарской области выявили серьезные проблемы на рынке. Они нашли поддельное мясо от компании ООО «ЛМ — Экспорт». По документам, компания находится в Тольятти на улице Коммунальной, но там нет никакого производства мяса или молока. Это вызывает беспокойство, так как продукция сделана в неизвестных условиях, которые не соответствуют нормам безопасности.
Омский Роспотребнадзор советует людям быть осторожными при покупке мяса. Продукция, сделанная без соблюдения стандартов, незаконна и может быть опасна для здоровья.
Напомним, что ранее региональный Роспотребнадзор обнаружил нарушения в реализации молока по итогам проверок. Компании, допустившие эти нарушения, будут обязаны выплатить штрафы.