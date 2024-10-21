Не без нарушений: в Омске молочный производитель заплатит штраф в 300 тысяч рублей

Posted 21 октября, 10:02
Published 21 октября, 10:02
Modified 21 октября, 17:23
Updated 21 октября, 17:23
В апреле 2024 года Роспотребнадзор Омской области провел проверку у предпринимателя Нины Шевыревой. Были найдены серьезные нарушения в реализации молочной продукции компании «Лузинское молоко». Эти проверки проводятся регулярно, чтобы следить за качеством и безопасностью продуктов.
В октябре 2024 года Арбитражный суд Омской области оштрафовал «Лузинское молоко» на 300 000 рублей за эти нарушения. Однако решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
Напомним, ранее Роспотребнадзор предупреждал о том, что на прилавках магазинов появилось печенье «Ням-Ням», которое выпускает закрытая в 2013 году компания «Печкино».