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Posted 21 октября, 10:02

Published 21 октября, 10:02

Modified 21 октября, 17:23

Updated 21 октября, 17:23

Роспотребнадзор выявил нарушения у омских производителей молока

Не без нарушений: в Омске молочный производитель заплатит штраф в 300 тысяч рублей

21 октября 2024, 10:02
Фото: 1MI

Роспотребнадзор выявил нарушения у омских производителей молока

По результатам проверок региональный Роспотребнадзор выявил нарушения в реализации молока. Компаниям-нарушителям придется заплатить штрафы.

В апреле 2024 года Роспотребнадзор Омской области провел проверку у предпринимателя Нины Шевыревой. Были найдены серьезные нарушения в реализации молочной продукции компании «Лузинское молоко». Эти проверки проводятся регулярно, чтобы следить за качеством и безопасностью продуктов.

В октябре 2024 года Арбитражный суд Омской области оштрафовал «Лузинское молоко» на 300 000 рублей за эти нарушения. Однако решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предупреждал о том, что на прилавках магазинов появилось печенье «Ням-Ням», которое выпускает закрытая в 2013 году компания «Печкино».

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Нарушения#Роспотребнадзор#Продукты#Новости#Молочная продукция#Лузинское молоко
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