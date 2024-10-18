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Posted 18 октября, 12:46

Published 18 октября, 12:46

Modified 18 октября, 12:49

Updated 18 октября, 12:49

В последний день рабочей недели на омских дорогах образовались 7-балльные пробки

В последний день рабочей недели на омских дорогах образовались 7-балльные пробки

18 октября 2024, 12:46
Фото: 1MI
Наиболее сложная ситуация сейчас на центральных улицах и Левом берегу.

Вечером пятницы омские дороги вновь сковали заторы. По данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых участках пробки достигают 7 баллов. И если вчера большая часть из них была в Нефтяниках, то сегодня проблема затронула центр города и Левый берег.

Самые длинные заторы застали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Гагарина, Пушкина, Масленникова и Фрунзе. Движение также затруднено на участках проспекта Карла Маркса, улицах Орджоникидзе и Герцена.

На левобережье бордовым «подсвечены» улицы 70 лет Октября, Степанца и Лукашевича, наиболее сложная ситуация сейчас на Волгоградской. Пробки добрались и до городка Нефтяников, там проблемы с движением возникли на перекрестке улицы Заозерной и проспекта Королева, а также проспекте Менделеева.

Фото: Яндекс Карты
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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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