В последний день рабочей недели на омских дорогах образовались 7-балльные пробки

Posted 18 октября, 12:46
Published 18 октября, 12:46
Modified 18 октября, 12:49
Updated 18 октября, 12:49
Вечером пятницы омские дороги вновь сковали заторы. По данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых участках пробки достигают 7 баллов. И если вчера большая часть из них была в Нефтяниках, то сегодня проблема затронула центр города и Левый берег.
Самые длинные заторы застали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Гагарина, Пушкина, Масленникова и Фрунзе. Движение также затруднено на участках проспекта Карла Маркса, улицах Орджоникидзе и Герцена.
На левобережье бордовым «подсвечены» улицы 70 лет Октября, Степанца и Лукашевича, наиболее сложная ситуация сейчас на Волгоградской. Пробки добрались и до городка Нефтяников, там проблемы с движением возникли на перекрестке улицы Заозерной и проспекта Королева, а также проспекте Менделеева.