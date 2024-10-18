В последний день рабочей недели на омских дорогах образовались 7-балльные пробки

На левобережье бордовым «подсвечены» улицы 70 лет Октября, Степанца и Лукашевича, наиболее сложная ситуация сейчас на Волгоградской. Пробки добрались и до городка Нефтяников, там проблемы с движением возникли на перекрестке улицы Заозерной и проспекта Королева, а также проспекте Менделеева.