В вечерний час-пик на многих участках Омска образовались километровые пробки

В Нефтяниках водители «встали» на пересечении улицы Заозерной и проспекта Королева, «бордовым» в картах подсвечена также большая часть проспекта Мира — от остановки «Улица Нефтезаводская» до поворота на мост им. 60-летия ВЛКСМ. К слову, очень вероятно, что скоро на этом участке заторов станет еще больше, так как уже 26 октября мост начнут ремонтировать.