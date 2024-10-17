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Posted 17 октября, 12:49

Published 17 октября, 12:49

Modified 17 октября, 13:00

Updated 17 октября, 13:00

Иллюстрация

В вечерний час-пик на многих участках Омска образовались километровые пробки

17 октября 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Сегодня вечером особенно сильно движение затруднено в Нефтяниках и на Левом берегу.

В вечерний час пик омские дороги, традиционно, погрязли в пробках. Согласно данным приложения «Яндекс Карты», заторы на некоторых участках города достигают 7 баллов. Сложнее всего сегодня на Левом берегу, в Нефтяниках и центре города.

В пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Фрунзе, Интернациональную, Герцена и проспект Карла Маркса. На Красном Пути затор случился из-за ДТП в районе остановки «Улица Рабиновича». Авария также стала причиной пробки на улице Масленникова.

В Нефтяниках водители «встали» на пересечении улицы Заозерной и проспекта Королева, «бордовым» в картах подсвечена также большая часть проспекта Мира — от остановки «Улица Нефтезаводская» до поворота на мост им. 60-летия ВЛКСМ. К слову, очень вероятно, что скоро на этом участке заторов станет еще больше, так как уже 26 октября мост начнут ремонтировать.

На Левом берегу самыми проблемными оказались улицы Лукашевича, где пробка образовалась после ДТП, Енисейская и 3-я Енисейская, 70 лет Октября и Степанца. В остальных районах Омска ситуация значительно лучше.

СкриншотСкриншот
Скриншот. Фото: Яндекс Карты
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