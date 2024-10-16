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Posted 16 октября, 13:39

Published 16 октября, 13:39

Modified 16 октября, 14:42

Updated 16 октября, 14:42

В Ленинском округе Омска трамвай сошел с рельсов и создал пробку

В Ленинском округе Омска трамвай сошел с рельсов и создал пробку

16 октября 2024, 13:39
Фото: gorod55.ru
Вагон удалось быстро вернуть на место, после чего он продолжил работу.

Сегодня днем на пересечении улиц Котельникова и Марченко в Ленинском округе с рельсов сошел трамвай, который следовал по маршруту №2 («Улица Котельникова — ПО Полет»). Об этом пишет портал Om1.

Известно, что вагон ехал в сторону «Полета», из-за инцидента на участке возникли неполадки с движением общественного транспорта. К счастью, проблему смогли быстро решить. Специалисты техслужбы вернули трамвай на рельсы, после чего он продолжил работу в обычном режиме.

Напомним, что вчера вечером в Омске остановились сразу несколько поездов — электричка, два пассажирских и один грузовой состав. Одной из причин инцидента могла стать нехватка бригад у грузового состава, также вероятно влияние погодных условий.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#Трамвай#Новости#Трамвайные пути#Трамваи
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