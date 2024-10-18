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Posted 18 октября, 11:34

Published 18 октября, 11:34

Modified 18 октября, 14:05

Updated 18 октября, 14:05

В Новосибирске пройдет прощание с омским ресторатором Яном Скопиным

В Новосибирске пройдет прощание с омским ресторатором Яном Скопиным

18 октября 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
В Новосибирске 20 октября состоится прощание с Яном Скопиным, основателем успешной сети ресторанов и энотек, оставившим яркий след в сибирской гастрономии.

«Коммерческие Вести» сообщили о предстоящей церемонии прощания с Яном Скопиным. Ушедший из жизни на 57-м году после болезни, он оставил значимый след в ресторанной культуре Сибири.

Прощание с Яном Скопиным состоится 20 октября 2024 года (воскресенье) с 12:00 до 13:00. Место проведения — «Большой зал прощания» в Похоронном доме ИМИ по адресу: улица Кропоткина, 112 в Новосибирске.

В последние годы своей жизни Ян активно развивал бизнес в Новосибирске, открывая новые заведения.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новосибирск#Новости#Прощание#Рестораны#Ян Скопин
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