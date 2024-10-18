В Новосибирске пройдет прощание с омским ресторатором Яном Скопиным

Posted 18 октября, 11:34
Published 18 октября, 11:34
Modified 18 октября, 14:05
Updated 18 октября, 14:05
«Коммерческие Вести» сообщили о предстоящей церемонии прощания с Яном Скопиным. Ушедший из жизни на 57-м году после болезни, он оставил значимый след в ресторанной культуре Сибири.
Прощание с Яном Скопиным состоится 20 октября 2024 года (воскресенье) с 12:00 до 13:00. Место проведения — «Большой зал прощания» в Похоронном доме ИМИ по адресу: улица Кропоткина, 112 в Новосибирске.
В последние годы своей жизни Ян активно развивал бизнес в Новосибирске, открывая новые заведения.
Напомним, что ранее Город55 сообщал, что ресторан Яна Скопина занял место в пятерке лучших заведений Сибири.