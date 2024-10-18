Ресторан погибшего омича Яна Скопина вошел в топ-5 лучших по Сибири

Posted 18 октября, 09:59
Published 18 октября, 09:59
Modified 18 октября, 10:11
Updated 18 октября, 10:11
17 октября в Красноярске прошла церемония награждения престижной ресторанной премии WHERETOEAT Siberia, которая собрала элиту сибирской гастрономии. Церемония началась с минуты молчания в память о Яне Скопине, уроженце Омска, который сделал значительный вклад в развитие ресторанного бизнеса в Сибири. О смерти Скопина, напомним, стало известно накануне.
Именно ресторан Skopin, расположенный в Новосибирске, стал одним из лидеров премии, заняв почетное пятое место.
Но омичи не отстают: в ТОП-50 лучших ресторанов Сибири вошел «Осип Терлеев». Этот ресторан уже второй год подряд держит 22-е место в престижном рейтинге. Всего в этом году в лонг-лист премии вошли 10 ресторанов из Омска.