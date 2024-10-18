Ресторан погибшего омича Яна Скопина вошел в топ-5 лучших по Сибири

Но омичи не отстают: в ТОП-50 лучших ресторанов Сибири вошел «Осип Терлеев». Этот ресторан уже второй год подряд держит 22-е место в престижном рейтинге. Всего в этом году в лонг-лист премии вошли 10 ресторанов из Омска.