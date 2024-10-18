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Posted 18 октября, 09:59

Published 18 октября, 09:59

Modified 18 октября, 10:11

Updated 18 октября, 10:11

Иллюстрация

Ресторан погибшего омича Яна Скопина вошел в топ-5 лучших по Сибири

18 октября 2024, 09:59
Фото: 1MI
Иллюстрация
В рейтинге также оказался и омский ресторан «Осип Терлеев». Он во второй раз подряд вошел в ТОП-50 ресторанов Сибири по версии премии WHERETOEAT Siberia.

17 октября в Красноярске прошла церемония награждения престижной ресторанной премии WHERETOEAT Siberia, которая собрала элиту сибирской гастрономии. Церемония началась с минуты молчания в память о Яне Скопине, уроженце Омска, который сделал значительный вклад в развитие ресторанного бизнеса в Сибири. О смерти Скопина, напомним, стало известно накануне.

Именно ресторан Skopin, расположенный в Новосибирске, стал одним из лидеров премии, заняв почетное пятое место.

Но омичи не отстают: в ТОП-50 лучших ресторанов Сибири вошел «Осип Терлеев». Этот ресторан уже второй год подряд держит 22-е место в престижном рейтинге. Всего в этом году в лонг-лист премии вошли 10 ресторанов из Омска.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новосибирск#Новости#Яна Скопина#Ресторан Skopin#Премия WHERETOEAT Siberia
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