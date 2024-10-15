В Омской области прошла церемония прощания с погибшим на СВО вахтовиком

Posted 15 октября, 06:21
Published 15 октября, 06:21
Modified 15 октября, 06:23
Updated 15 октября, 06:23
15 октября в Москаленском районе Омской области прошла церемония прощания 38-летним жителем региона Сергеем Горбачевым, который трагически погиб 2 октября в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили представители местного отделения партии «Единая Россия».
Сергей Горбачев трудился плиточником-облицовщиком, работая вахтовым методом. У мужчины остались жена и трое детей.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким.