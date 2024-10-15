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Posted 15 октября, 06:21

Published 15 октября, 06:21

Modified 15 октября, 06:23

Updated 15 октября, 06:23

В Омской области прошла церемония прощания с погибшим на СВО вахтовиком

В Омской области прошла церемония прощания с погибшим на СВО вахтовиком

15 октября 2024, 06:21
Фото: Изображение Midjourney
В Москаленском районе Омской области простились с Сергеем Горбачевым, 38-летним жителем региона. Он погиб в зоне СВО 2 октября.

15 октября в Москаленском районе Омской области прошла церемония прощания 38-летним жителем региона Сергеем Горбачевым, который трагически погиб 2 октября в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили представители местного отделения партии «Единая Россия».

Сергей Горбачев трудился плиточником-облицовщиком, работая вахтовым методом. У мужчины остались жена и трое детей.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким.

В зоне СВО погиб житель Москаленского района Омской области
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Погибшие#Погиб#Сво#Участник СВО#Зона СВО
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