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Posted 14 октября, 13:25

Published 14 октября, 13:25

Modified 14 октября, 13:54

Updated 14 октября, 13:54

В зоне СВО погиб житель Москаленского района Омской области

В зоне СВО погиб житель Москаленского района Омской области

14 октября 2024, 13:25
Фото: 1MI
21-летний Иван Плохих погиб 3 августа во время выполнения боевых задач.

Сегодня, 14 октября, в Москаленском районе простились с 21-летним Иваном Плохих, погибшим на полях спецоперации. Известно, что боец проходил службу на должности старший механик-водитель мотострелковой роты и участвовал в освобождении ДНР и ЛНР.

«Он не пожалел свой жизни, ради каждого своего соотечественника, ради каждого из нас. Смелость, самоотверженность и патриотизм, которыми Иван был наделен, не только служили ему лично, но и внесли огромный вклад в безопасность нашей страны», — написали в Москаленском отделении партии «Единая Россия».

На фронт Иван ушел 14 мая, до этого в течение года он проходил службу в ВС РФ.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ивана Плохих.

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