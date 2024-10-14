В зоне СВО погиб житель Москаленского района Омской области

Posted 14 октября, 13:25
Published 14 октября, 13:25
Modified 14 октября, 13:54
Updated 14 октября, 13:54
Сегодня, 14 октября, в Москаленском районе простились с 21-летним Иваном Плохих, погибшим на полях спецоперации. Известно, что боец проходил службу на должности старший механик-водитель мотострелковой роты и участвовал в освобождении ДНР и ЛНР.
«Он не пожалел свой жизни, ради каждого своего соотечественника, ради каждого из нас. Смелость, самоотверженность и патриотизм, которыми Иван был наделен, не только служили ему лично, но и внесли огромный вклад в безопасность нашей страны», — написали в Москаленском отделении партии «Единая Россия».
На фронт Иван ушел 14 мая, до этого в течение года он проходил службу в ВС РФ.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ивана Плохих.