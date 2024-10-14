В зоне СВО погиб житель Москаленского района Омской области

«Он не пожалел свой жизни, ради каждого своего соотечественника, ради каждого из нас. Смелость, самоотверженность и патриотизм, которыми Иван был наделен, не только служили ему лично, но и внесли огромный вклад в безопасность нашей страны», — написали в Москаленском отделении партии «Единая Россия».