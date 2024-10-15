В Омске внезапно эвакуировали школу

Posted 15 октября, 07:23
Published 15 октября, 07:23
Modified 15 октября, 13:55
Updated 15 октября, 13:55
Днем во вторник, 15 октября, в омских пабликах появились сообщения об эвакуации в средней школе № 4 имени И. И. Стрельникова. В мэрии Городу55 сообщили, что поступил звонок о минировании. Специалисты учреждения сразу же отреагировали на ситуацию, вызвали сотрудников правоохранительных органов и эвакуировали обучающихся.
В УМВД по Омской области Городу55 также подтвердили, что сообщение о минировании, действительно, поступило.
«В настоящее время в школе работают кинологи. После окончания проверки образовательный процесс будет осуществляться в обычном режиме», — добавили в городской администрации.
В социальных сетях встревоженные омичи начали оставлять много разных комментариев.
Сегодня должна быть контрольная работа, наверное;
Директор написала, что учения по гражданской обороне;
Родителей жалко. Ведь каждый родитель сначала думает о плохом, переживает за ребёнка. Когда-нибудь шутники окажутся на месте родителя и получат такой же привет;
Могу подтвердить, что такое сообщение было, на месте работают сотрудники полиции;
Вычислили уже шутника?
Ранее Города55 сообщал об эвакуации кинотеатра «Вавилон»: первые сообщения о необходимости покинуть помещение посетители кинозалов получили около 19:30 часов вечера. Оказалось, что в здании сработала пожарная сигнализация.