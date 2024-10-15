В Омске внезапно эвакуировали школу

Днем во вторник, 15 октября, в омских пабликах появились сообщения об эвакуации в средней школе № 4 имени И. И. Стрельникова. В мэрии Городу55 сообщили, что поступил звонок о минировании. Специалисты учреждения сразу же отреагировали на ситуацию, вызвали сотрудников правоохранительных органов и эвакуировали обучающихся.