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Posted 15 октября, 07:23

Published 15 октября, 07:23

Modified 15 октября, 13:55

Updated 15 октября, 13:55

В Омске внезапно эвакуировали школу

В Омске внезапно эвакуировали школу

15 октября 2024, 07:23
Фото: 1MI
В учреждение поступил звонок о минировании.

Днем во вторник, 15 октября, в омских пабликах появились сообщения об эвакуации в средней школе № 4 имени И. И. Стрельникова. В мэрии Городу55 сообщили, что поступил звонок о минировании. Специалисты учреждения сразу же отреагировали на ситуацию, вызвали сотрудников правоохранительных органов и эвакуировали обучающихся.

В УМВД по Омской области Городу55 также подтвердили, что сообщение о минировании, действительно, поступило.

«В настоящее время в школе работают кинологи. После окончания проверки образовательный процесс будет осуществляться в обычном режиме», — добавили в городской администрации.

В социальных сетях встревоженные омичи начали оставлять много разных комментариев.

Сегодня должна быть контрольная работа, наверное;
Директор написала, что учения по гражданской обороне;
Родителей жалко. Ведь каждый родитель сначала думает о плохом, переживает за ребёнка. Когда-нибудь шутники окажутся на месте родителя и получат такой же привет;
Могу подтвердить, что такое сообщение было, на месте работают сотрудники полиции;
Вычислили уже шутника?

Ранее Города55 сообщал об эвакуации кинотеатра «Вавилон»: первые сообщения о необходимости покинуть помещение посетители кинозалов получили около 19:30 часов вечера. Оказалось, что в здании сработала пожарная сигнализация.

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#Ольга Скворцова#Омск#Эвакуация#Инцидент#Минирование#Кинологи#Правоохранительные органы#Специалисты#Образовательный процесс
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