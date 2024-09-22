На самом интересном месте. Омский кинотеатр «Вавилон» эвакуировали посреди сеанса

Posted 22 сентября, 13:58
Published 22 сентября, 13:58
Modified 22 сентября, 14:00
Updated 22 сентября, 14:00
Корреспондент редакции Города55 сообщил об эвакуации кинотеатра «Вавилон»: первые сообщения о необходимости покинуть помещение посетители кинозалов получили около 19:30 часов вечера.
По словам нашего коллеги, в здании сработала пожарная сигнализация — каких-либо признаков возгорания при этом он не заметил. Как можно заметить на снимках, из помещения кинотеатра было выведено несколько десятков гостей.
К месту событий прибыло два пожарных автомобиля. К счастью, ситуация не получила дальнейшего развития событий: как отметил наш корреспондент, тревога оказалась ложной, и уже в 19:50 людям разрешили вернуться в кинотеатр.
Напомним, ранее Город55 сообщал о пожарах в городке Нефтяников: за два дня там произошло несколько возгораний мусора на несанкционированных свалках.