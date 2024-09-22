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Posted 22 сентября, 13:58

Published 22 сентября, 13:58

Modified 22 сентября, 14:00

Updated 22 сентября, 14:00

иллюстрация

На самом интересном месте. Омский кинотеатр «Вавилон» эвакуировали посреди сеанса

22 сентября 2024, 13:58
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске эвакуировали кинотеатр «Вавилон»

Сработавшая пожарная сигнализация стала причиной внезапной «паузы» в досуге омичей.

Корреспондент редакции Города55 сообщил об эвакуации кинотеатра «Вавилон»: первые сообщения о необходимости покинуть помещение посетители кинозалов получили около 19:30 часов вечера.

По словам нашего коллеги, в здании сработала пожарная сигнализация — каких-либо признаков возгорания при этом он не заметил. Как можно заметить на снимках, из помещения кинотеатра было выведено несколько десятков гостей.

Первые кадры после эвакуации из помещений «Вавилона».Первые кадры после эвакуации из помещений «Вавилона».
Первые кадры после эвакуации из помещений «Вавилона».Первые кадры после эвакуации из помещений «Вавилона».
Первые кадры после эвакуации из помещений «Вавилона».Первые кадры после эвакуации из помещений «Вавилона».
Первые кадры после эвакуации из помещений «Вавилона».. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

К месту событий прибыло два пожарных автомобиля. К счастью, ситуация не получила дальнейшего развития событий: как отметил наш корреспондент, тревога оказалась ложной, и уже в 19:50 людям разрешили вернуться в кинотеатр.

Напомним, ранее Город55 сообщал о пожарах в городке Нефтяников: за два дня там произошло несколько возгораний мусора на несанкционированных свалках.

Рядом с дачами в омских Нефтяниках снова загорелась мусорная свалка
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Эвакуация#Новости#Кинотеатр Вавилон#Пожарная сигнализация
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