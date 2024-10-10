Замкнуло розетку. В омских Нефтяниках эвакуировали жильцов из-за пожара

Posted 10 октября, 07:50
Published 10 октября, 07:50
Modified 10 октября, 08:42
Updated 10 октября, 08:42
В Омске в многоквартирном доме по улице Андрианова произошел пожар, вызванный коротким замыканием в электрической розетке. В 11 часов и 39 минут в МЧС поступило сообщение о задымлении. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники МЧС России.
Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров, и благодаря оперативным действиям 25 пожарных и 9 единиц техники удалось быстро локализовать огонь. В этот момент в задымленном подъезде находились трое взрослых и один ребенок, которых спасатели оперативно вывели на свежий воздух. Еще 15 жильцов смогли самостоятельно покинуть опасную зону.
Особенно впечатлил сотрудников МЧС 12-летний подросток, который, находясь один дома, сумел эвакуироваться до прибытия спасателей. Его хладнокровие и решительность, а также быстрая реакция пожарных помогли избежать трагедии. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание в розетке, куда через удлинитель был подключен телевизор.
Как уже писал Город55, в Октябрьском округе загорелся многоэтажный дом, оттуда эвакуировали семерых человек.