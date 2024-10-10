Замкнуло розетку. В омских Нефтяниках эвакуировали жильцов из-за пожара

Особенно впечатлил сотрудников МЧС 12-летний подросток, который, находясь один дома, сумел эвакуироваться до прибытия спасателей. Его хладнокровие и решительность, а также быстрая реакция пожарных помогли избежать трагедии. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание в розетке, куда через удлинитель был подключен телевизор.