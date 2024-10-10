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Posted 10 октября, 07:50

Published 10 октября, 07:50

Modified 10 октября, 08:42

Updated 10 октября, 08:42

В омских Нефтяниках эвакуировали целый дом из-за пожара

Замкнуло розетку. В омских Нефтяниках эвакуировали жильцов из-за пожара

10 октября 2024, 07:50
Фото: 1MI

В омских Нефтяниках эвакуировали целый дом из-за пожара

Как рассказали в МЧС, один из жильцов, 12-летний мальчик, самостоятельно эвакуировался еще до приезда спасателей.

В Омске в многоквартирном доме по улице Андрианова произошел пожар, вызванный коротким замыканием в электрической розетке. В 11 часов и 39 минут в МЧС поступило сообщение о задымлении. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники МЧС России.

Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров, и благодаря оперативным действиям 25 пожарных и 9 единиц техники удалось быстро локализовать огонь. В этот момент в задымленном подъезде находились трое взрослых и один ребенок, которых спасатели оперативно вывели на свежий воздух. Еще 15 жильцов смогли самостоятельно покинуть опасную зону.

Место происшествияМесто происшествия
Место происшествияМесто происшествия
Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия. Фото: МЧС по Омской области

Особенно впечатлил сотрудников МЧС 12-летний подросток, который, находясь один дома, сумел эвакуироваться до прибытия спасателей. Его хладнокровие и решительность, а также быстрая реакция пожарных помогли избежать трагедии. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание в розетке, куда через удлинитель был подключен телевизор.

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#Кристина Антоносян#Омск#Эвакуация#Дети#МЧС#Новости#Телевизор
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