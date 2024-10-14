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Posted 14 октября, 07:02

Published 14 октября, 07:02

Modified 14 октября, 07:11

Updated 14 октября, 07:11

В Омске суд признал незаконным строительство ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша

Сплошные нарушения. Строительство ЖК «Мирапорт» на Пригородной признали незаконным

14 октября 2024, 07:02
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске суд признал незаконным строительство ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша

Строительство жилого комплекса «Мирапорт» в Омске приостановлено из-за выявленных прокуратурой нарушений. Суд признал незаконными действия застройщика, аннулировав разрешение на строительство и проектную документацию.

Прокуратура Омской области провела расследование и обнаружила серьезные нарушения, связанные со строительством жилого комплекса «Мирапорт».

Прокуратура выяснила, что береговая полоса реки Иртыш, которая должна принадлежать государству и быть доступной для всех, была незаконно передана в частные руки. Более того, причал, стоящий на этой территории, был демонтирован без необходимых документов.

Прокуратура потребовала от мэра Омска, застройщика и владельца причала исправить ситуацию, но ее требования были проигнорированы. В итоге, прокуратура обратилась в суд, требуя признать действия застройщика незаконными. Советский районный суд Омска встал на сторону прокуратуры, аннулировав разрешение на строительство, проектную документацию и заключение о ее соответствии нормативным требованиям.

Но это еще не все: в Арбитражном суде Омска рассматривают иск прокуратуры о возвращении береговой полосы в государственную собственность, а в Советском районном суде рассматривают дело о причале — его требуют привести в безопасное состояние. Вдобавок к этому идет расследование дел о халатности при выдачи разрешения и о некачественном обслуживании канализации на Пригородной.

Ранее Город55 сообщил, что после сообщений о происшествии в детском саду №23 в Омске мэр Сергей Шелест поручил провести служебную проверку. По словам Шелеста, мать одной из воспитанниц рассказала, что девочку покусали сверстники.

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