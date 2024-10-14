Сплошные нарушения. Строительство ЖК «Мирапорт» на Пригородной признали незаконным

Но это еще не все: в Арбитражном суде Омска рассматривают иск прокуратуры о возвращении береговой полосы в государственную собственность, а в Советском районном суде рассматривают дело о причале — его требуют привести в безопасное состояние. Вдобавок к этому идет расследование дел о халатности при выдачи разрешения и о некачественном обслуживании канализации на Пригородной.