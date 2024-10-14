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Posted 14 октября, 08:59

Published 14 октября, 08:59

Modified 14 октября, 09:01

Updated 14 октября, 09:01

Депутатам предложили исключить из программы приватизации казарму на Партизанской

Омские власти решили не продавать казарму на Партизанской

14 октября 2024, 08:59
Фото: yandex.ru/maps

Депутатам предложили исключить из программы приватизации казарму на Партизанской

Здание планируется сдать в аренду.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по муниципальной собственности речь пойдет в том числе о программе приватизации на 2023–2025 годы. Администрация предложила депутатам внести в этот документ две правки: включить в программу тепловую трассу вдоль улиц Латвийской и 14-й Чередовой (ее нужно внести в уставный капитал «Тепловой компании») и исключить из программы здание по адресу Партизанская, 5.

О доме на Партизанской Город55 уже писал. Это объект культурного наследия регионального значения, «Казарма Омского военного округа», построенная в 1822–1823 годах. В 2021 году этим зданием интересовался инвестор из Новосибирска, планировавший открыть там общественную баню, но сделка так и не состоялась. В 2023 году депутаты включили казарму в список объектов, которые планируется продать, но теперь планы поменялись.

«Исключить из программы приватизации в связи с планируемой передачей данного здания в аренду», — так звучит предложение, сформулированное для Горсовета городской администрацией.

Арендатор пока не найден, но его будут искать.

«Департамент планирует проведение аукциона на право заключения договора аренды», — рассказали Городу55 в пресс-службе городской администрации.

Напомним: год назад глава депимущества (тогда это был Дмитрий Махиня) сетовал на отсутствие инвесторов, связанное с «очень сложными условиями». Потенциальный покупатель должен сохранить памятник культуры, и в результате претенденты долго не объявлялись, хотя место на Партизанской теоретически удобно для открытия ресторана или гостиницы.

Комитету предстоит принять рекомендацию по данному вопросу, а окончательное решение будет вынесено на пленарном заседании городского Совета.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Приватизация#Горсовет#Памятники культуры
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