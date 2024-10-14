Омские власти решили не продавать казарму на Партизанской

О доме на Партизанской Город55 уже писал. Это объект культурного наследия регионального значения, «Казарма Омского военного округа», построенная в 1822–1823 годах. В 2021 году этим зданием интересовался инвестор из Новосибирска, планировавший открыть там общественную баню, но сделка так и не состоялась. В 2023 году депутаты включили казарму в список объектов, которые планируется продать, но теперь планы поменялись.