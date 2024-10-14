Омские власти решили не продавать казарму на Партизанской

Posted 14 октября, 08:59
Published 14 октября, 08:59
Modified 14 октября, 09:01
Updated 14 октября, 09:01
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по муниципальной собственности речь пойдет в том числе о программе приватизации на 2023–2025 годы. Администрация предложила депутатам внести в этот документ две правки: включить в программу тепловую трассу вдоль улиц Латвийской и 14-й Чередовой (ее нужно внести в уставный капитал «Тепловой компании») и исключить из программы здание по адресу Партизанская, 5.
О доме на Партизанской Город55 уже писал. Это объект культурного наследия регионального значения, «Казарма Омского военного округа», построенная в 1822–1823 годах. В 2021 году этим зданием интересовался инвестор из Новосибирска, планировавший открыть там общественную баню, но сделка так и не состоялась. В 2023 году депутаты включили казарму в список объектов, которые планируется продать, но теперь планы поменялись.
«Исключить из программы приватизации в связи с планируемой передачей данного здания в аренду», — так звучит предложение, сформулированное для Горсовета городской администрацией.
Арендатор пока не найден, но его будут искать.
«Департамент планирует проведение аукциона на право заключения договора аренды», — рассказали Городу55 в пресс-службе городской администрации.
Напомним: год назад глава депимущества (тогда это был Дмитрий Махиня) сетовал на отсутствие инвесторов, связанное с «очень сложными условиями». Потенциальный покупатель должен сохранить памятник культуры, и в результате претенденты долго не объявлялись, хотя место на Партизанской теоретически удобно для открытия ресторана или гостиницы.
Комитету предстоит принять рекомендацию по данному вопросу, а окончательное решение будет вынесено на пленарном заседании городского Совета.