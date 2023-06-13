Депимущества пытается продать казарму у Омской крепости иногородним инвесторам

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В программу приватизации муниципального имущества на 2023 год включили 7 объектов — это нежилые помещения в многоквартирном доме по улице XIX Партсъезда и по улице Куйбышева, дом 132, а также административное здание по улице Партизанской, 5. Последнее является объектом культурного наследия регионального значения — «Казарма Омского военного округа».
Еще в 2021 году историческим зданием на Партизанской заинтересовался инвестор из Новосибирска. В планах предпринимателя тогда была реконструкция объекта под общественную баню, однако сделка так и не состоялась.
На комитете Омского горсовета по муниципальной собственности директор депимущества Дмитрий Махиня сообщил, что сейчас нет намеков на человека, который мог бы зайти на этот объект, хотя место неплохое для расположения гостиницы или ресторана.
«Очень сложные условия для инвесторов при покупке исторического здания. Они не только должны его отремонтировать, но и сохранить. Мы предлагали наши объекты, в том числе и ДК им Козицкого, иногородним инвесторам на форуме в Сочи. Поиск идет, — рассказал Махиня.
Депутат Валерий Студеникин поинтересовался помещениями на улице Куйбышева, которые также вошли в программу реализации. Ранее это были цеха «Комбината специальных услуг», от использования которых бюджетное учреждение отказалось.
Сейчас эти помещения пустуют, хотя для них неоднократно пытались найти нового арендатора и собственника.
Напомним, что в следующем году в Омске собираются приватизировать МУП «Муниципальные рынки» и МП «Пассажирское предприятие № 8». Предполагается, что к 2025 году все муниципальные предприятия или преобразуют в акционерные общества, или ликвидируют.