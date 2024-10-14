Нашли тела родителей и дочери. В частном доме в Омской области произошел жуткий пожар

Площадь возгорания составила 56 «квадратов», его ликвидацией занимались 10 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Согласно информации дознавателя МЧС, в доме загорелись вещи, которые висели возле печи. Их потушили и перенесли на веранду. Именно на это место и пришелся очаг пожара.