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Posted 14 октября, 07:58

Published 14 октября, 07:58

Modified 14 октября, 08:16

Updated 14 октября, 08:16

Место происшествия

Нашли тела родителей и дочери. В частном доме в Омской области произошел жуткий пожар

14 октября 2024, 07:58
Фото: МЧС России по Омской области
Место происшествия

В Омской области три человека погибли, не выбравшись из горящего дома

В частном доме проживала многодетная семья. Спастись смогли только две сестры в возрасте 12 и 18 лет.

На выходных в Павлоградском районе Омской области полностью сгорел частный дом. В нем проживала многодетная семья: родители, 24-летняя дочь с ограниченными возможностями здоровья, 18-летняя дочь и 12-летняя дочь.

О пожаре первой узнала именно 12-летняя девочка, она услышала сигнал пожарного извещателя. Спастись удалось и ее 18-летней сестре. Оставшиеся в доме члены семьи погибли. В региональном МЧС заявили, что родители были в алкогольном опьянении.

Площадь возгорания составила 56 «квадратов», его ликвидацией занимались 10 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Согласно информации дознавателя МЧС, в доме загорелись вещи, которые висели возле печи. Их потушили и перенесли на веранду. Именно на это место и пришелся очаг пожара.

Напомним, ранее Город55 писал о сгоревшем дотла автомобиле. Машина вспыхнула сегодня утром недалеко от Аграрного университета. Теперь ее уже не удастся восстановить.

«Огонь на дороге»: утром возле омского Аграрного университета загорелся автомобиль
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Новости#Погибшие#Павлоградский район
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