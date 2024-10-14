Нашли тела родителей и дочери. В частном доме в Омской области произошел жуткий пожар

Posted 14 октября, 07:58
Published 14 октября, 07:58
Modified 14 октября, 08:16
Updated 14 октября, 08:16
На выходных в Павлоградском районе Омской области полностью сгорел частный дом. В нем проживала многодетная семья: родители, 24-летняя дочь с ограниченными возможностями здоровья, 18-летняя дочь и 12-летняя дочь.
О пожаре первой узнала именно 12-летняя девочка, она услышала сигнал пожарного извещателя. Спастись удалось и ее 18-летней сестре. Оставшиеся в доме члены семьи погибли. В региональном МЧС заявили, что родители были в алкогольном опьянении.
Площадь возгорания составила 56 «квадратов», его ликвидацией занимались 10 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Согласно информации дознавателя МЧС, в доме загорелись вещи, которые висели возле печи. Их потушили и перенесли на веранду. Именно на это место и пришелся очаг пожара.
Напомним, ранее Город55 писал о сгоревшем дотла автомобиле. Машина вспыхнула сегодня утром недалеко от Аграрного университета. Теперь ее уже не удастся восстановить.