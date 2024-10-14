«Огонь на дороге»: утром возле омского Аграрного университета загорелся автомобиль

В Омске, недалеко от Аграрного университета, на обочине дороги вспыхнул легковой автомобиль. Инцидент случился в понедельник, 14 октября, на улице Учхоз 2. Сообщение о возгорании, как стало известно Городу55, поступило в экстренные службы в 08:59. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники регионального МЧС.