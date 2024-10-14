«Огонь на дороге»: утром возле омского Аграрного университета загорелся автомобиль

Posted 14 октября, 06:32
Published 14 октября, 06:32
Modified 14 октября, 06:34
Updated 14 октября, 06:34
В Омске, недалеко от Аграрного университета, на обочине дороги вспыхнул легковой автомобиль. Инцидент случился в понедельник, 14 октября, на улице Учхоз 2. Сообщение о возгорании, как стало известно Городу55, поступило в экстренные службы в 08:59. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники регионального МЧС.
Пожарные бригады, состоящие из пяти человек, быстро среагировали на вызов и уже к 09:16 смогли локализовать огонь, предотвратив его распространение на окружающую территорию. Полная ликвидация пожара была завершена в 09:45.
«На месте происшествия от МЧС России работали 5 человек личного состава, была задействована 1 единица техники. Пострадавших нет», — уточнили в МСЧ Городу55.
В результате происшествия никто не пострадал, однако автомобиль получил серьезные повреждения, и восстановлению он теперь не подлежит. Причины возгорания пока остаются неизвестными, специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Напомним, что в Азовском районе произошло лобовое столкновение автомобилей «Мазда» и «Тойота» на 51-м километре трассы Бакбасар-Полтавка. Авария привела к госпитализации трех женщин.