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Posted 14 октября, 06:32

Published 14 октября, 06:32

Modified 14 октября, 06:34

Updated 14 октября, 06:34

Иллюстрация

«Огонь на дороге»: утром возле омского Аграрного университета загорелся автомобиль

14 октября 2024, 06:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

У Аграрного университета в Омске ранним утром дотла сгорел автомобиль

На улице Учхоз 2 утром вспыхнул легковой автомобиль. Пожар был потушен бригадами МЧС. Пострадала в итоге только машина: она не подлежит восстановлению.

В Омске, недалеко от Аграрного университета, на обочине дороги вспыхнул легковой автомобиль. Инцидент случился в понедельник, 14 октября, на улице Учхоз 2. Сообщение о возгорании, как стало известно Городу55, поступило в экстренные службы в 08:59. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники регионального МЧС.

Пожарные бригады, состоящие из пяти человек, быстро среагировали на вызов и уже к 09:16 смогли локализовать огонь, предотвратив его распространение на окружающую территорию. Полная ликвидация пожара была завершена в 09:45.

«На месте происшествия от МЧС России работали 5 человек личного состава, была задействована 1 единица техники. Пострадавших нет», — уточнили в МСЧ Городу55.
На месте происшествия работали пожарныеНа месте происшествия работали пожарные
На месте происшествия работали пожарные. Фото: gorod55.ru

В результате происшествия никто не пострадал, однако автомобиль получил серьезные повреждения, и восстановлению он теперь не подлежит. Причины возгорания пока остаются неизвестными, специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Напомним, что в Азовском районе произошло лобовое столкновение автомобилей «Мазда» и «Тойота» на 51-м километре трассы Бакбасар-Полтавка. Авария привела к госпитализации трех женщин.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Автомобиль#Пожары#Авария#МЧС#Происшествие#Новости#Аграрный университет
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