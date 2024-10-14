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Posted 14 октября, 02:00

Published 14 октября, 02:00

Modified 14 октября, 02:00

Updated 14 октября, 02:00

Эксперты объяснили, как решить проблему школьного буллинга в России

«Копируют агрессивных родителей». Разбираемся, как решить проблему школьного буллинга

14 октября 2024, 02:00
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты объяснили, как решить проблему школьного буллинга в России

В Госдуме предложили посылать школьных буллеров и их родителей на курс исправления. Будет ли эффективен такой метод, насколько опасен буллинг и что об этой проблеме думает психолог — в материале Города55.

Тема буллинга затрагивает как ребенка, так и взрослых вокруг него. Школьная травля бывает абсолютно разной: дети обзывают, дразнят, избивают, пишут угрозы. Все эти проявления вызывают общее последствие — серьезную психологическую травму.

Буллинг — любое притеснение человека в коллективе. Чаще всего этот термин используется, когда речь идет об отношениях школьников.

Что предлагают власти

В конце сентября стало известно, что в России собрались бороться с травлей в школах. В Госдуме подготовили соответствующий законопроект. По словам автора документа, председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, он уже направлен в федеральные органы власти для согласования. Для борьбы с буллингом депутаты предлагают привлекать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Обидчиков намерены привлекать к волонтерству и исправительным курсам, а также при необходимости блокировать их в Сети. Внести законопроект в Думу планируют до конца года.

«Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения. Поэтому для профилактической работы будут привлекаться не только сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологи, представители общественных организаций, Российского движения детей и молодежи», — пояснил Метелев.

Корреспондент Города55 Ольга Скворцова обратилась и к местным властям. Своим мнением поделился депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.

«В последнее время в СМИ обсуждается вопрос о том, как защищать учеников и учителей от травли. Законопроект, который пока не внесен, но подготовлен и предполагает меры больше воспитательного, чем административного воздействия, мне кажется предпочтительнее. Блокировать в соцсетях ресурсы, на которых пытаются организовывать травлю детей или учителей, совершенно правильно», — отметил депутат.

Идею назначать буллеру и его семье курс коррекции поведения, который может включать консультации с психологом и участие в волонтерстве, Смолин тоже считает правильной.

«Вместе с тем я хотел бы напомнить, что нет более мощного средства воздействия на подростка, чем детский коллектив. Это прекрасно знал Антон Макаренко и другие советские педагоги. У нас, между прочим, создано „Движение Первых“. Одной из его целей могло бы стать перевоспитание тех, кто занимается травлей других ребят и учителей. Я думаю, это было бы мощнее всех остальных предложений, которые содержатся в законопроекте», — заключил Смолин.
Буллинг — это всегда намеренное поведениеБуллинг — это всегда намеренное поведение
Буллинг — это всегда намеренное поведение. Фото: Изображение Midjourney

Психолог — о глубине проблемы школьного буллинга

Город55 спросил у практикующего омского психолога Натальи Целевич, как понять, что ребенок стал жертвой травли, и как с этим бороться.

«Буллинг — это всегда намеренное поведение, способ захватить власть, подчинить себе другого. Это не конфликт, это насилие сильного над слабым».

Специалист отметила, что буллинг существовал всегда, а его масштабы зависят от взрослых, которые несут ответственность за воспитание ребенка. Она выделила несколько признаков школьной травли:

  • нежелание ходить в школу;
  • подавленность;
  • замкнутость;
  • внезапная «потеря» каких-то вещей;
  • беспричинная с виду физическая слабость;
  • внезапные болезни;
  • социальная изоляция.

Травля в школе может сильно повлиять на дальнейшую жизнь ребенка: у него могут появиться проблемы с коммуникацией, доверием, социализацией.

«Родителям необходимо идти в школу и поднимать этот вопрос, но ни в коем случае нельзя идти в класс и разбираться с одноклассниками. Сперва нужно обратиться к директору, педагогам и психологу. Главное — не игнорировать. Бывает, что родители хотят воспитать очень самостоятельных детей, однако есть моменты, когда взрослым нужно вмешаться, и это один из них», — отметила психолог.

Причины травли

  • Холодные отношения в семье. К примеру, агрессия между родителями и перенос негатива на ребенка;
  • Подавленная агрессия. Ребенок, который обижает других детей, мог сам быть жертвой буллинга;
  • Жесткие рамки и требования в семье. Ребенок не может противостоять родителям и, соответственно, находится в позиции слабого, а в школе самоутверждается за счет других;
  • Низкая самооценка. Когда ребенок сталкивается с обесцениванием и унижением, он становится агрессивным, стараясь таким образом компенсировать свою внутреннюю неуверенность.
«Жестокое обращение, то есть эмоциональная инвалидность, низкий уровень эмпатии, повышенная агрессия — зачастую копирование родителей. Если дома царит подобная атмосфера, то и дети принимают такое поведение за норму и повторяют в среде сверстников», — добавила Наталья Целевич.

К сожалению, иногда сами учителя якобы в воспитательных целях критикуют, унижают ребенка перед всем классом. Из-за этого у него может сформироваться комплекс и появиться психологическая травма.

«К сожалению, в школах это нередкое явление. Не раз буллинг со стороны учительского состава в отношении детей доходил до суда», — отметила психолог.

Как с этим бороться

Задача родителей и педагогов — объяснить детям, чем травля отличается от конфликта. Наталья Целевич поддерживает законопроект о борьбе с травлей в школах. Она считает, что педагогам, воспитателям и школьным психологам необходимо проводить мероприятия для детей, направленные на развитие эмоционального интеллекта, эмпатии и морально-нравственных ценностей.

Кроме того, на сцене омского Дома актера показывают спектакль-триллер о подростковой травле «Лисьи огни». Группу трудных подростков отправляют на перевоспитание в пансионат — все они наказаны за буллинг по отношению к своим сверстникам. По пути автобус ломается. Водитель и психолог, сопровождавший детей, идут выяснять причины и оставляют молодых людей одних. Тут-то героев и ждет мистика, фантастика и триллер. Подробнее о спектакле мы писали ранее.

«Такие спектакли подростки должны смотреть без мам, пап, бабушек и дедушек. Лучше поймут», — прокомментировала постановку одна из зрительниц на выходе из зала.
Дети, которые подвергаются буллингу, постоянно находятся под психологическим давлениемДети, которые подвергаются буллингу, постоянно находятся под психологическим давлением
Дети, которые подвергаются буллингу, постоянно находятся под психологическим давлением. Фото: Изображение Midjourney

Мнения и истории омичей

«У меня была травля больше не физическая, а моральная, меня тупо игнорировали. Взять в группу? Не, давай к кому-то другому. Пойти в паре в столовку? Не, пойди с кем-то другим. Сесть за одну парту? Не хочется, посиди одна. Это продолжалось и вне школы, например в летнем лагере — со мной никто не хотел делать какие-то номера или рисовать стенгазету.
Ну, я как-то это приняла, боли от одиночества никогда не было — я просто углубилась в свои увлечения, не примкнула к какой-то дурной компании. Сидела дома, смотрела сериалы и блогеров на ютубе (тогда как раз был расцвет платформы), играла в игры. Это дало мне широкий кругозор и классную базу на будущее — рассчитывать только на себя и воспринимать людей вокруг как „людей вокруг“. У меня сейчас есть друзья, я замужем за хорошим человеком. Поняла, что это не со мной было что-то не то. Просто с теми людьми мне было не по пути.
Очень важно, чтобы родители были в курсе всего, что происходит с ребенком. У нас с родителями всегда было доверие. Меня в итоге по моей просьбе перевели в другую школу, и жизнь улучшилась», — рассказала омичка Ольга.

Недавно корреспонденты Города55 в соцсети «ВКонтакте» запускали онлайн-трансляцию на тему буллинга в школе. В комментариях омичи высказали свое мнение. Рассказываем, что об этой проблеме думают наши земляки.

«Очень важная тема. Надо обязательно привлекать родителей к решению проблемы. А те, кто буллят, должны понимать, что за свои действия будут наказаны»;
«Помощь психолога требуется также и жертвам травли, и свидетелям травли. Не только агрессорам и семьям, воспитавшим агрессора. Также помощь и профессиональная переподготовка требуется взрослому персоналу школ, они тоже могут быть источником травли»;
«Кто попал под буллинг, тот, конечно, будет испытывать проблемы с социализацией всю жизнь! Родители таких детей должны переводить на домашнее образование»;
«Дети, которые травят и издеваются над другими, должны подвергаться строгому наказанию, чтобы они поняли, что на их силу есть еще большая сила! По-другому никак! Какие психологи?»
Жестокое обращение, низкий уровень эмпатии, повышенная агрессия — зачастую копирование родителейЖестокое обращение, низкий уровень эмпатии, повышенная агрессия — зачастую копирование родителей
Жестокое обращение, низкий уровень эмпатии, повышенная агрессия — зачастую копирование родителей. Фото: Изображение Midjourney

Статистика

Большинство россиян считают школьный буллинг серьезной проблемой, требующей разбирательства с привлечением родителей и педагогов. По данным опроса ВЦИОМ, 38% россиян так или иначе сталкивались с буллингом в школе (25% респондентов сами подвергались травле во время учебы, у 19% буллинг пережили дети или внуки). 59% заявили, что проблема обошла их стороной, 3% затруднились с ответом. Большинство опрошенных (89%) уточнили, что агрессия исходила от одноклассников, а о травле со стороны учителей сообщил 31%.

Сколько психологов не хватает омским школам

Город55 запросил в департаменте образования информацию, сколько педагогов-психологов не хватает в школах Омска. По их данным, в образовательных учреждениях предусмотрено 196.4 штатные единицы, на данный момент трудоустроено 145 специалистов.

«Согласно нормативным документам, одна ставка педагога-психолога предусматривает сопровождение 20 детей со статусом ОВЗ. При работе с нормотипичными обучающимися одна ставка включает сопровождение 300 человек. На сегодняшний день вакантны 19 ставок по должности „педагог-психолог“. Вакантные должности распределяются между основными работниками учреждений в соответствии с трудовым законодательством», — сообщили в ведомстве.

***

Очевидно, что такая социальная проблема современности, как буллинг, очень серьезна. Буллинг, как правило, является длительным процессом, который может продолжаться многие годы и привести к серьезным психологическим, эмоциональным и даже физическим проблемам для жертвы. Чаще всего дети начинают «травить» других из-за низкой самооценки, стремления к доминированию, неудовлетворенности своей жизнью, подавленной агрессии.

Проблема буллинга особо актуальна в школьном возрасте: в этот период ребенок находится в процессе формирования личности и поиска своего места в обществе сверстников. Чтобы попытаться предотвратить буллинг, и родителям, и учителям в первую очередь нужно начать с себя, потому что ребенку свойственно копировать поведение взрослых. Справиться с процессом травли в одиночку практически невозможно. Важно, чтобы ребенок обратился за помощью ко взрослому, которому доверяет. Большая роль в этом вопросе принадлежит педагогу, который может вовремя выявить и остановить буллинг, и родителям, которые готовы слушать и помогать.

В семье нужна доверительная, безопасная атмосфера, важно разговаривать о чувствах, об отношении к поступкам и поведению, ситуациям. Это нам кажется куда важнее, чем волонтерство и исправительные курсы, предложенные депутатами.

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