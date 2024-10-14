«Копируют агрессивных родителей». Разбираемся, как решить проблему школьного буллинга

Posted 14 октября, 02:00
Published 14 октября, 02:00
Modified 14 октября, 02:00
Updated 14 октября, 02:00
Тема буллинга затрагивает как ребенка, так и взрослых вокруг него. Школьная травля бывает абсолютно разной: дети обзывают, дразнят, избивают, пишут угрозы. Все эти проявления вызывают общее последствие — серьезную психологическую травму.
Буллинг — любое притеснение человека в коллективе. Чаще всего этот термин используется, когда речь идет об отношениях школьников.
В конце сентября стало известно, что в России собрались бороться с травлей в школах. В Госдуме подготовили соответствующий законопроект. По словам автора документа, председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, он уже направлен в федеральные органы власти для согласования. Для борьбы с буллингом депутаты предлагают привлекать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Обидчиков намерены привлекать к волонтерству и исправительным курсам, а также при необходимости блокировать их в Сети. Внести законопроект в Думу планируют до конца года.
«Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения. Поэтому для профилактической работы будут привлекаться не только сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологи, представители общественных организаций, Российского движения детей и молодежи», — пояснил Метелев.
Корреспондент Города55 Ольга Скворцова обратилась и к местным властям. Своим мнением поделился депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.
«В последнее время в СМИ обсуждается вопрос о том, как защищать учеников и учителей от травли. Законопроект, который пока не внесен, но подготовлен и предполагает меры больше воспитательного, чем административного воздействия, мне кажется предпочтительнее. Блокировать в соцсетях ресурсы, на которых пытаются организовывать травлю детей или учителей, совершенно правильно», — отметил депутат.
Идею назначать буллеру и его семье курс коррекции поведения, который может включать консультации с психологом и участие в волонтерстве, Смолин тоже считает правильной.
«Вместе с тем я хотел бы напомнить, что нет более мощного средства воздействия на подростка, чем детский коллектив. Это прекрасно знал Антон Макаренко и другие советские педагоги. У нас, между прочим, создано „Движение Первых“. Одной из его целей могло бы стать перевоспитание тех, кто занимается травлей других ребят и учителей. Я думаю, это было бы мощнее всех остальных предложений, которые содержатся в законопроекте», — заключил Смолин.
Город55 спросил у практикующего омского психолога Натальи Целевич, как понять, что ребенок стал жертвой травли, и как с этим бороться.
«Буллинг — это всегда намеренное поведение, способ захватить власть, подчинить себе другого. Это не конфликт, это насилие сильного над слабым».
Специалист отметила, что буллинг существовал всегда, а его масштабы зависят от взрослых, которые несут ответственность за воспитание ребенка. Она выделила несколько признаков школьной травли:
Травля в школе может сильно повлиять на дальнейшую жизнь ребенка: у него могут появиться проблемы с коммуникацией, доверием, социализацией.
«Родителям необходимо идти в школу и поднимать этот вопрос, но ни в коем случае нельзя идти в класс и разбираться с одноклассниками. Сперва нужно обратиться к директору, педагогам и психологу. Главное — не игнорировать. Бывает, что родители хотят воспитать очень самостоятельных детей, однако есть моменты, когда взрослым нужно вмешаться, и это один из них», — отметила психолог.
«Жестокое обращение, то есть эмоциональная инвалидность, низкий уровень эмпатии, повышенная агрессия — зачастую копирование родителей. Если дома царит подобная атмосфера, то и дети принимают такое поведение за норму и повторяют в среде сверстников», — добавила Наталья Целевич.
К сожалению, иногда сами учителя якобы в воспитательных целях критикуют, унижают ребенка перед всем классом. Из-за этого у него может сформироваться комплекс и появиться психологическая травма.
«К сожалению, в школах это нередкое явление. Не раз буллинг со стороны учительского состава в отношении детей доходил до суда», — отметила психолог.
Задача родителей и педагогов — объяснить детям, чем травля отличается от конфликта. Наталья Целевич поддерживает законопроект о борьбе с травлей в школах. Она считает, что педагогам, воспитателям и школьным психологам необходимо проводить мероприятия для детей, направленные на развитие эмоционального интеллекта, эмпатии и морально-нравственных ценностей.
Кроме того, на сцене омского Дома актера показывают спектакль-триллер о подростковой травле «Лисьи огни». Группу трудных подростков отправляют на перевоспитание в пансионат — все они наказаны за буллинг по отношению к своим сверстникам. По пути автобус ломается. Водитель и психолог, сопровождавший детей, идут выяснять причины и оставляют молодых людей одних. Тут-то героев и ждет мистика, фантастика и триллер. Подробнее о спектакле мы писали ранее.
«Такие спектакли подростки должны смотреть без мам, пап, бабушек и дедушек. Лучше поймут», — прокомментировала постановку одна из зрительниц на выходе из зала.
«У меня была травля больше не физическая, а моральная, меня тупо игнорировали. Взять в группу? Не, давай к кому-то другому. Пойти в паре в столовку? Не, пойди с кем-то другим. Сесть за одну парту? Не хочется, посиди одна. Это продолжалось и вне школы, например в летнем лагере — со мной никто не хотел делать какие-то номера или рисовать стенгазету.
Ну, я как-то это приняла, боли от одиночества никогда не было — я просто углубилась в свои увлечения, не примкнула к какой-то дурной компании. Сидела дома, смотрела сериалы и блогеров на ютубе (тогда как раз был расцвет платформы), играла в игры. Это дало мне широкий кругозор и классную базу на будущее — рассчитывать только на себя и воспринимать людей вокруг как „людей вокруг“. У меня сейчас есть друзья, я замужем за хорошим человеком. Поняла, что это не со мной было что-то не то. Просто с теми людьми мне было не по пути.
Очень важно, чтобы родители были в курсе всего, что происходит с ребенком. У нас с родителями всегда было доверие. Меня в итоге по моей просьбе перевели в другую школу, и жизнь улучшилась», — рассказала омичка Ольга.
Недавно корреспонденты Города55 в соцсети «ВКонтакте» запускали онлайн-трансляцию на тему буллинга в школе. В комментариях омичи высказали свое мнение. Рассказываем, что об этой проблеме думают наши земляки.
«Очень важная тема. Надо обязательно привлекать родителей к решению проблемы. А те, кто буллят, должны понимать, что за свои действия будут наказаны»;
«Помощь психолога требуется также и жертвам травли, и свидетелям травли. Не только агрессорам и семьям, воспитавшим агрессора. Также помощь и профессиональная переподготовка требуется взрослому персоналу школ, они тоже могут быть источником травли»;
«Кто попал под буллинг, тот, конечно, будет испытывать проблемы с социализацией всю жизнь! Родители таких детей должны переводить на домашнее образование»;
«Дети, которые травят и издеваются над другими, должны подвергаться строгому наказанию, чтобы они поняли, что на их силу есть еще большая сила! По-другому никак! Какие психологи?»
Большинство россиян считают школьный буллинг серьезной проблемой, требующей разбирательства с привлечением родителей и педагогов. По данным опроса ВЦИОМ, 38% россиян так или иначе сталкивались с буллингом в школе (25% респондентов сами подвергались травле во время учебы, у 19% буллинг пережили дети или внуки). 59% заявили, что проблема обошла их стороной, 3% затруднились с ответом. Большинство опрошенных (89%) уточнили, что агрессия исходила от одноклассников, а о травле со стороны учителей сообщил 31%.
Город55 запросил в департаменте образования информацию, сколько педагогов-психологов не хватает в школах Омска. По их данным, в образовательных учреждениях предусмотрено 196.4 штатные единицы, на данный момент трудоустроено 145 специалистов.
«Согласно нормативным документам, одна ставка педагога-психолога предусматривает сопровождение 20 детей со статусом ОВЗ. При работе с нормотипичными обучающимися одна ставка включает сопровождение 300 человек. На сегодняшний день вакантны 19 ставок по должности „педагог-психолог“. Вакантные должности распределяются между основными работниками учреждений в соответствии с трудовым законодательством», — сообщили в ведомстве.
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Очевидно, что такая социальная проблема современности, как буллинг, очень серьезна. Буллинг, как правило, является длительным процессом, который может продолжаться многие годы и привести к серьезным психологическим, эмоциональным и даже физическим проблемам для жертвы. Чаще всего дети начинают «травить» других из-за низкой самооценки, стремления к доминированию, неудовлетворенности своей жизнью, подавленной агрессии.
Проблема буллинга особо актуальна в школьном возрасте: в этот период ребенок находится в процессе формирования личности и поиска своего места в обществе сверстников. Чтобы попытаться предотвратить буллинг, и родителям, и учителям в первую очередь нужно начать с себя, потому что ребенку свойственно копировать поведение взрослых. Справиться с процессом травли в одиночку практически невозможно. Важно, чтобы ребенок обратился за помощью ко взрослому, которому доверяет. Большая роль в этом вопросе принадлежит педагогу, который может вовремя выявить и остановить буллинг, и родителям, которые готовы слушать и помогать.
В семье нужна доверительная, безопасная атмосфера, важно разговаривать о чувствах, об отношении к поступкам и поведению, ситуациям. Это нам кажется куда важнее, чем волонтерство и исправительные курсы, предложенные депутатами.