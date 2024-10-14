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Posted 14 октября, 06:12

Published 14 октября, 06:12

Modified 14 октября, 06:23

Updated 14 октября, 06:23

В Омской области для полпредов губернатора в районах утвердят новые льготы

Компенсируют расходы на жилплощадь. Для омских полпредов введут новые льготы

14 октября 2024, 06:12
Фото: 1MI

В Омской области для полпредов губернатора в районах утвердят новые льготы

Речь идет о компенсации за найм жилого помещения.

В связи с введением новой должности полномочного представителя губернатора в районах региона, разрабатываются корректировки в нормативный акт, касающийся льгот для госслужащих. Об этом пишет «Суперомск».

Предлагаемые льготы включают выплату компенсации расходов по найму жилого помещения. Эти госслужащие будут не только представлять губернатора, но и активно взаимодействовать с местным населением, проводя встречи и информируя о важнейших вопросах, касающихся территории.

По всей видимости, роль полпредов будет очень важна в системе управления регионом. Как уже писал Город55, в Омской области губернаторы не смогут выезжать за границу, не уведомив об этом ФСБ. О своем желании посетить какую-либо страну губернатору необходимо докладывать Службе внешней разведки. Документ нужно будет предоставлять правоохранительным органам за месяц до предполагаемого отпуска.

В Омской области губернаторы смогут выезжать в другие страны только через ФСБ
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Россия#Губернатор#Жилье#Компенсация#Льготы#Новости#Госслужащие
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