Компенсируют расходы на жилплощадь. Для омских полпредов введут новые льготы

Posted 14 октября, 06:12
Published 14 октября, 06:12
Modified 14 октября, 06:23
Updated 14 октября, 06:23
В связи с введением новой должности полномочного представителя губернатора в районах региона, разрабатываются корректировки в нормативный акт, касающийся льгот для госслужащих. Об этом пишет «Суперомск».
Предлагаемые льготы включают выплату компенсации расходов по найму жилого помещения. Эти госслужащие будут не только представлять губернатора, но и активно взаимодействовать с местным населением, проводя встречи и информируя о важнейших вопросах, касающихся территории.
По всей видимости, роль полпредов будет очень важна в системе управления регионом. Как уже писал Город55, в Омской области губернаторы не смогут выезжать за границу, не уведомив об этом ФСБ. О своем желании посетить какую-либо страну губернатору необходимо докладывать Службе внешней разведки. Документ нужно будет предоставлять правоохранительным органам за месяц до предполагаемого отпуска.