Компенсируют расходы на жилплощадь. Для омских полпредов введут новые льготы

По всей видимости, роль полпредов будет очень важна в системе управления регионом. Как уже писал Город55, в Омской области губернаторы не смогут выезжать за границу, не уведомив об этом ФСБ. О своем желании посетить какую-либо страну губернатору необходимо докладывать Службе внешней разведки. Документ нужно будет предоставлять правоохранительным органам за месяц до предполагаемого отпуска.