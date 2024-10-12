В Омской области губернаторы смогут выезжать в другие страны только через ФСБ

Posted 12 октября, 03:46
Published 12 октября, 03:46
Modified 12 октября, 04:41
Updated 12 октября, 04:41
В Омске вступили в силу новые изменения, касающиеся выезда губернатора за границу. Теперь все губернаторы Омской области и временно исполняющие обязанности должны уведомлять ФСБ и Службу внешней разведки о своих планах покинуть страну. Соответствующий указ уже подписал Виталий Хоценко.
Согласно новому порядку, губернатор обязан предоставить письменное уведомление за месяц до предполагаемого выезда. В документе необходимо указать не только цель поездки и сроки пребывания, но и маршруты, а также адрес проживания за границей. В случае срочной необходимости, например, для лечения здоровья или в связи со смертью близкого человека, уведомление должно быть подано немедленно.
Такие меры направлены на защиту государственной безопасности и интересов. Ранее Город55 писал об инициативе омского депутата Заксобрания запретить продажу алкоголя в магазинах в День молодежи.