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Posted 12 октября, 03:46

Published 12 октября, 03:46

Modified 12 октября, 04:41

Updated 12 октября, 04:41

Омские губернаторы смогут выезжать за границу только после уведомления ФСБ

В Омской области губернаторы смогут выезжать в другие страны только через ФСБ

12 октября 2024, 03:46
Фото: 1MI

Омские губернаторы смогут выезжать за границу только после уведомления ФСБ

Виталий Хоценко подписал соответствующий указ.

В Омске вступили в силу новые изменения, касающиеся выезда губернатора за границу. Теперь все губернаторы Омской области и временно исполняющие обязанности должны уведомлять ФСБ и Службу внешней разведки о своих планах покинуть страну. Соответствующий указ уже подписал Виталий Хоценко.

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Сайт правовых актов. Фото: 1MI

Согласно новому порядку, губернатор обязан предоставить письменное уведомление за месяц до предполагаемого выезда. В документе необходимо указать не только цель поездки и сроки пребывания, но и маршруты, а также адрес проживания за границей. В случае срочной необходимости, например, для лечения здоровья или в связи со смертью близкого человека, уведомление должно быть подано немедленно.

Такие меры направлены на защиту государственной безопасности и интересов. Ранее Город55 писал об инициативе омского депутата Заксобрания запретить продажу алкоголя в магазинах в День молодежи.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Губернатор#ФСБ#Новости
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