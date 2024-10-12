В Омской области губернаторы смогут выезжать в другие страны только через ФСБ

Согласно новому порядку, губернатор обязан предоставить письменное уведомление за месяц до предполагаемого выезда. В документе необходимо указать не только цель поездки и сроки пребывания, но и маршруты, а также адрес проживания за границей. В случае срочной необходимости, например, для лечения здоровья или в связи со смертью близкого человека, уведомление должно быть подано немедленно.