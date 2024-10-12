Губернатор Хоценко рассказал о ремонте важной дороги в Омской области

На объекте дорожного ремонта протяженностью 4,1 км подрядная организация ООО «Сиброс» провела комплекс работ, начав с фрезерования старого асфальтобетонного покрытия для укладки нового слоя. Затем дорожники укрепили основание дороги методом холодного ресайклинга, он позволяет продлить срок службы полотна. Этот подход способствует повышению прочности и долговечности дорожного полотна, и является экологически чистым, так как позволяет использовать существующие материалы.