gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября, 05:55

Published 12 октября, 05:55

Modified 12 октября, 06:05

Updated 12 октября, 06:05

Губернатор Хоценко рассказал о ремонте важной дороги в Омской области

Губернатор Хоценко рассказал о ремонте важной дороги в Омской области

12 октября 2024, 05:55
Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Омской области
Дорожники обновили еще несколько километров полотна на участке трассы в границах Омского и Кормиловского районов.

Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, дорожные специалисты успешно завершили ремонт на участке ороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Это полотно трассы на участке 27 — 31 км в границах Омского и Кормиловского районов.

«Обновили важный участок, используя современные технологии. Работы проводились в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Дорожные работы в регионе держу на личном контроле», — сообщил глава региона.

На объекте дорожного ремонта протяженностью 4,1 км подрядная организация ООО «Сиброс» провела комплекс работ, начав с фрезерования старого асфальтобетонного покрытия для укладки нового слоя. Затем дорожники укрепили основание дороги методом холодного ресайклинга, он позволяет продлить срок службы полотна. Этот подход способствует повышению прочности и долговечности дорожного полотна, и является экологически чистым, так как позволяет использовать существующие материалы.

После укрепления основания уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Завершающим этапом стали укладка верхнего слоя, установка новых дорожных знаков и нанесение разметки. Обновленная дорога станет важным шагом к более безопасному и удобному передвижению по нашему региону.

Виталий Хоценко рассказал о приезде в Омск Председателя Правления Сбера Германа Грефа
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Дороги#Ремонт#Омск#Омская область#Трасса#Новости#Дорожники#Национальный проект#Хоценко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика