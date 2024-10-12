Губернатор Хоценко рассказал о ремонте важной дороги в Омской области

Posted 12 октября, 05:55
Published 12 октября, 05:55
Modified 12 октября, 06:05
Updated 12 октября, 06:05
Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, дорожные специалисты успешно завершили ремонт на участке ороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Это полотно трассы на участке 27 — 31 км в границах Омского и Кормиловского районов.
«Обновили важный участок, используя современные технологии. Работы проводились в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Дорожные работы в регионе держу на личном контроле», — сообщил глава региона.
На объекте дорожного ремонта протяженностью 4,1 км подрядная организация ООО «Сиброс» провела комплекс работ, начав с фрезерования старого асфальтобетонного покрытия для укладки нового слоя. Затем дорожники укрепили основание дороги методом холодного ресайклинга, он позволяет продлить срок службы полотна. Этот подход способствует повышению прочности и долговечности дорожного полотна, и является экологически чистым, так как позволяет использовать существующие материалы.
После укрепления основания уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Завершающим этапом стали укладка верхнего слоя, установка новых дорожных знаков и нанесение разметки. Обновленная дорога станет важным шагом к более безопасному и удобному передвижению по нашему региону.