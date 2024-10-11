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Posted 11 октября, 12:05

Published 11 октября, 12:05

Modified 11 октября, 12:09

Updated 11 октября, 12:09

Виталий Хоценко рассказал о приезде в Омск Председателя Правления Сбера Германа Грефа

Виталий Хоценко рассказал о приезде в Омск Председателя Правления Сбера Германа Грефа

11 октября 2024, 12:05
Фото: Правительство Омской области
Сегодня Герман Греф встретился со студентами ОмГУ и прогулялся по центру Омска вместе с губернатором.

Сегодня, 11 октября, в Омск приехал Председатель Правления Сбера Герман Греф. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

В рамках поездки Греф встретился со студентами в новом корпусе ОмГУ и прочитал им лекцию о применении генеративного искусственного интеллекта в разных сферах, также затронул тему важности планирования и постановки целей. Студенты смогли задать Председателю Правления интересующие вопросы.

После официальной части гостю показали центральные улицы Омска, во время прогулки обсуждались планы дальнейшего сотрудничества.

«Прогулялись по Любинскому проспекту, зашли в парк „Вокруг света“, посмотрели главные достопримечательности. Наметили новые точки развития партнерства. Планов много. Буду держать в курсе», — рассказал Хоценко.
Фото: Правительство Омской области

Напомним, что недавно Виталий Хоценко перераспределил деньги на ремонт школ региона. В этом году работы начнутся в шести учебных заведениях, среди них: Казачья кадетская школа-интернате, Крутинский лицей и Колосовская средняя школа.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Сбербанк#Правительство#ОмГУ#Сбер#Областное правительство
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