Виталий Хоценко рассказал о приезде в Омск Председателя Правления Сбера Германа Грефа

Posted 11 октября, 12:05
Published 11 октября, 12:05
Modified 11 октября, 12:09
Updated 11 октября, 12:09
Сегодня, 11 октября, в Омск приехал Председатель Правления Сбера Герман Греф. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.
В рамках поездки Греф встретился со студентами в новом корпусе ОмГУ и прочитал им лекцию о применении генеративного искусственного интеллекта в разных сферах, также затронул тему важности планирования и постановки целей. Студенты смогли задать Председателю Правления интересующие вопросы.
После официальной части гостю показали центральные улицы Омска, во время прогулки обсуждались планы дальнейшего сотрудничества.
«Прогулялись по Любинскому проспекту, зашли в парк „Вокруг света“, посмотрели главные достопримечательности. Наметили новые точки развития партнерства. Планов много. Буду держать в курсе», — рассказал Хоценко.
Напомним, что недавно Виталий Хоценко перераспределил деньги на ремонт школ региона. В этом году работы начнутся в шести учебных заведениях, среди них: Казачья кадетская школа-интернате, Крутинский лицей и Колосовская средняя школа.