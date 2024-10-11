Виталий Хоценко рассказал о приезде в Омск Председателя Правления Сбера Германа Грефа

В рамках поездки Греф встретился со студентами в новом корпусе ОмГУ и прочитал им лекцию о применении генеративного искусственного интеллекта в разных сферах, также затронул тему важности планирования и постановки целей. Студенты смогли задать Председателю Правления интересующие вопросы.