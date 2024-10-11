Хоценко объявил о выплате 5 тысяч рублей за информацию о поджигателях омских лесов

Posted 11 октября, 06:28
Published 11 октября, 06:28
Modified 11 октября, 06:30
Updated 11 октября, 06:30
Омская область запускает инициативу, направленную на усиление мер защиты от лесных пожаров, позволяя жителям региона получать денежное вознаграждение за информацию о лицах, виновных в возникновении подобных происшествий. Это сделано по решению губернатора Виталия Хоценко.
Согласно новому порядку, который был одобрен региональным правительством, любой гражданин, который предоставит проверенные и достоверные данные правоохранительным органам о лицах, причастных к возникновению лесных и других природных пожаров, сможет претендовать на вознаграждение в размере 5 тысяч рублей за каждый случай.
Данная сумма является фиксированной и уже учитывает налог на доходы физических лиц, что обеспечивает простоту для тех, кто решит сообщить о нарушениях. Финансирование данных вознаграждений будет осуществляться за счёт резервного фонда правительства Омской области.