Хоценко объявил о выплате 5 тысяч рублей за информацию о поджигателях омских лесов

Согласно новому порядку, который был одобрен региональным правительством, любой гражданин, который предоставит проверенные и достоверные данные правоохранительным органам о лицах, причастных к возникновению лесных и других природных пожаров, сможет претендовать на вознаграждение в размере 5 тысяч рублей за каждый случай.