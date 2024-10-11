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Posted 11 октября, 06:28

Published 11 октября, 06:28

Modified 11 октября, 06:30

Updated 11 октября, 06:30

Хоценко объявил о выплате 5 тысяч рублей за информацию о поджигателях омских лесов

Хоценко объявил о выплате 5 тысяч рублей за информацию о поджигателях омских лесов

11 октября 2024, 06:28
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
В Омской области вводится денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей за информацию о лицах, виновных в возникновении лесных пожаров.

Омская область запускает инициативу, направленную на усиление мер защиты от лесных пожаров, позволяя жителям региона получать денежное вознаграждение за информацию о лицах, виновных в возникновении подобных происшествий. Это сделано по решению губернатора Виталия Хоценко.

Согласно новому порядку, который был одобрен региональным правительством, любой гражданин, который предоставит проверенные и достоверные данные правоохранительным органам о лицах, причастных к возникновению лесных и других природных пожаров, сможет претендовать на вознаграждение в размере 5 тысяч рублей за каждый случай.

Данная сумма является фиксированной и уже учитывает налог на доходы физических лиц, что обеспечивает простоту для тех, кто решит сообщить о нарушениях. Финансирование данных вознаграждений будет осуществляться за счёт резервного фонда правительства Омской области.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Пожары#Новости#Виталий Хоценко#Правоохранительные органы#Вознаграждение
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