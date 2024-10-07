Хоценко перераспределил средства на ремонт учебных заведений в Омской области

Posted 7 октября, 10:08
Published 7 октября, 10:08
Modified 7 октября, 10:18
Updated 7 октября, 10:18
В Омской области решили ускорить процесс обновления школьной инфраструктуры. Губернатор Виталий Хоценко инициировал изменения в программе «Развитие системы образования Омской области», перераспределив средства на ремонт учебных заведений.
В 2024 году начнутся работы на шести объектах, включая Казачью кадетскую школу-интернат, Крутинский лицей и Колосовскую среднюю школу. Дополнительные средства выделены на ремонт Красноярской адаптивной школы-интерната и адаптивной школы-интерната № 17.
Кроме того, Омская область вводит новую меру поддержки для молодых педагогов, чтобы привлечь в систему образования больше молодых специалистов: студенты, обучающиеся по целевым педагогическим программам, теперь будут получать финансовую помощь с первого курса. Это позволит привлечь ежегодно около 200 молодых специалистов, которые будут работать в образовательной системе региона.