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Posted 7 октября, 10:08

Published 7 октября, 10:08

Modified 7 октября, 10:18

Updated 7 октября, 10:18

Хоценко перераспределил средства на ремонт учебных заведений в Омской области

Хоценко перераспределил средства на ремонт учебных заведений в Омской области

7 октября 2024, 10:08
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
В Омской области ускоряют ремонт школ и предлагают финансовую поддержку студентам-педагогам с первого курса.

В Омской области решили ускорить процесс обновления школьной инфраструктуры. Губернатор Виталий Хоценко инициировал изменения в программе «Развитие системы образования Омской области», перераспределив средства на ремонт учебных заведений.

В 2024 году начнутся работы на шести объектах, включая Казачью кадетскую школу-интернат, Крутинский лицей и Колосовскую среднюю школу. Дополнительные средства выделены на ремонт Красноярской адаптивной школы-интерната и адаптивной школы-интерната № 17.

Кроме того, Омская область вводит новую меру поддержки для молодых педагогов, чтобы привлечь в систему образования больше молодых специалистов: студенты, обучающиеся по целевым педагогическим программам, теперь будут получать финансовую помощь с первого курса. Это позволит привлечь ежегодно около 200 молодых специалистов, которые будут работать в образовательной системе региона.

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#Екатерина Тараленко#Образование#Омск#Омская область#Новости#Хоценко#Ремонт учебных заведений
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