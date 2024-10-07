Хоценко перераспределил средства на ремонт учебных заведений в Омской области

Кроме того, Омская область вводит новую меру поддержки для молодых педагогов, чтобы привлечь в систему образования больше молодых специалистов: студенты, обучающиеся по целевым педагогическим программам, теперь будут получать финансовую помощь с первого курса. Это позволит привлечь ежегодно около 200 молодых специалистов, которые будут работать в образовательной системе региона.