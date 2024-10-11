От 18 до 30 лет. В Омске хотят призвать на военную службу 2,5 тысячи человек

На протяжении трёх месяцев военкоматы будут формировать ряды российской армии, отправляя на службу молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. В этот раз, по данным военного комиссариата региона, планируется призвать 2,5 тысячи человек. Большинство призывников отправятся служить в Вооруженные силы и на флот, еще сотня — в МЧС, Федеральную службу охраны, Росгвардию и ФСБ. Для самых умных и целеустремленных есть шанс попасть в научные роты, где молодые люди смогут реализовать свой интеллектуальный потенциал.