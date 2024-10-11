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Posted 11 октября, 06:42

Published 11 октября, 06:42

Modified 11 октября, 07:15

Updated 11 октября, 07:15

Иллюстрация

От 18 до 30 лет. В Омске хотят призвать на военную службу 2,5 тысячи человек

11 октября 2024, 06:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске хотят призвать на военную службу 2,5 тысячи человек

Там ждут тех, кто не служил в армии и не имеет противопоказаний к службе.

С 1 октября в Омске начался осенний призыв в армию, который продлится до 31 декабря включительно. Из-за повышения призывного возраста до 30 лет стало и больше призывников с высшим образованием, пишет «Вечерний Омск». А многие омички стараются отправиться учиться в военные вузы.

На протяжении трёх месяцев военкоматы будут формировать ряды российской армии, отправляя на службу молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. В этот раз, по данным военного комиссариата региона, планируется призвать 2,5 тысячи человек. Большинство призывников отправятся служить в Вооруженные силы и на флот, еще сотня — в МЧС, Федеральную службу охраны, Росгвардию и ФСБ. Для самых умных и целеустремленных есть шанс попасть в научные роты, где молодые люди смогут реализовать свой интеллектуальный потенциал.

Военный комиссар Омской области Юрий Мешавкин подчеркнул, что призывники не будут направляться для участия в СВО и не будут служить на территории ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья. Призывники, имеющие семьи и нуждающиеся в особом внимании, будут служить вблизи места проживания. Уровень годности призывников к службе в регионе составляет 70%.

Ранее Город55 писал, что в России запускается электронный реестр повесток, который постепенно вытесняет бумажные повестки и переводит работу военкоматов в электронный формат. С помощью этого реестра значительно упростится работа с данными военнообязанных, а самые важные новости о повестках будут отправляться через «Госуслуги», SMS и электронную почту.

Электронные повестки с 1 ноября в России: кто получит и что ждет за неявку к военкому
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Росгвардия#Армия#МЧС#ФСБ#Призыв#Госуслуги
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