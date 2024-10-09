Суд отменил старые нормы по накоплению мусора в Омской области

Posted 9 октября, 03:43
Published 9 октября, 03:43
Modified 9 октября, 03:58
Updated 9 октября, 03:58
Как рассказали в прокуратуре региона, Омский областной суд признал недействительными старые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для населения. Это решение стало результатом иска региональной прокуратуры, которая выявила нарушения в приказе Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области от 31 мая 2017 года.
При расследовании прокуроры обнаружили, что при расчете норматива использовались неверные данные о числе жителей, а также нарушались правила замеров в зимний период.
В июне 2024 года суд признал приказ РЭК недействительным и обязал комиссию разработать новые нормы. Однако РЭК не согласилась с решением и подала апелляцию. Судебная коллегия оставила решение Омского областного суда без изменений, поддержав необходимость пересмотра норм накопления мусора.
Ранее Город55 писал об огромной мусорной свалке в городке Нефтяников, которая доставляла беспокойство жителям. Как рассказали в мэрии, ее рекультивировали за 840 млн рублей. Все поле засеяли газонными травами.