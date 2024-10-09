Суд отменил старые нормы по накоплению мусора в Омской области

Как рассказали в прокуратуре региона, Омский областной суд признал недействительными старые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для населения. Это решение стало результатом иска региональной прокуратуры, которая выявила нарушения в приказе Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области от 31 мая 2017 года.