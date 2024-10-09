«Отдайте Агате ребенка». Поклонники Муцениеце взбунтовались после ее заявлений о сыне

Posted 9 октября, 09:18
Published 9 октября, 09:18
Modified 9 октября, 12:42
Updated 9 октября, 12:42
История непростого развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце продолжается уже не первый месяц. Сначала речь шла об алиментах, сейчас же супруги воюют за право воспитывать общих детей.
Вчера актриса раскрыла аудитории подробности семейной драмы. По словам Муцениеце, она не видела сына Тимофея почти два месяца, он начал отдалятся от нее. Агата уверена, этому поспособствовала компания Прилучного и его семьи.
«Он сам просит оставить его в покое, я конечно не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет!» — написала актриса.
Узнав подробности скандала, поклонники Агаты Муцениеце начали писать ей слова поддержки и призывать Павла Прилучного одуматься и оставить детей с матерью, так как у него сейчас растет сын от второй жены Зепюр Брутян.
«Боже, какой ужас! Как же можно сына от матери забрать и с сестрой разлучить? Точно Прилучный урод года! Бог его за это накажет. Агате сил и терпения!» — написала под постом в одной из фан-групп поклонница актрисы.
«Агата всегда отпускала детей к папе, так что еще нужно? Отобрать? Браво! Верните Агате сына! И пусть вы заблокируете меня и удалите комментарии, но Бог и Тимофей не забудут. Отдайте ребенка Агате и не настраивайте мальчика против матери. Живите по совести», — добавила еще одна пользовательница.
Напомним, что многие поклонники пары уверены, что Павел Прилучный решил бороться за детей не самостоятельно. Кто-то считает, что на это его подтолкнул частный детектив Максим Заболотный, а кто-то — что это дело рук его новой спутницы.