Признание рядом. Стендап-комик из Омска выпустил музыкальный клип с Агатой Муцениеце

Сам автор трека и клипа очень благодарен своей команде: по словам Сергея Молчанова в его социальных сетях, он сожалеет, что не смог по достоинству отплатить участникам съемок — как отметил исполнитель, работать пришлось «за идею», но очень надеется что в следующий раз все сложится так как надо и каждый получит свой гонорар — «столько, сколько он стоит».