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Published Сегодня, 09:52

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Updated Сегодня, 09:54

Кадр из музыкального клипа

Признание рядом. Стендап-комик из Омска выпустил музыкальный клип с Агатой Муцениеце

29 августа 2024, 09:52
Фото: Страница Сергея Молчанова в социальной сети «ВКонтакте»
Кадр из музыкального клипа

Стендап-комик из Омска дебютировал с музыкальным клипом «Скучаю по тебе»

Stand Up комик, участник КВН, автор шоу «Нечего внукам рассказать» и уроженец Омска Сергей Молчанов, выпустил свой первый музыкальный клип: в его съемках приняла участие и Агата Муцениеце.

В минувшую среду, 28 августа, Сергей Молчанов опубликовал музыкальный клип на свою песню «Скучаю по тебе»: как признался сам исполнитель, для него это первый в жизни клип. К слову, дебют стэндап-комика на музыкальном поприще состоялся совсем недавно: все его треки были опубликованы в течение этого года.

В съемках клипа на новую песню приняла участие Агата Муцениеце: как отметила актриса в своих социальных сетях, она уверена, что творчество Сергея Молчанова вскоре найдет признание и он станет одним из востребованных у аудитории музыкантов. Кроме того, Агата Муцениеце подчеркнула, что этим и «воспользовалась».

Сам автор трека и клипа очень благодарен своей команде: по словам Сергея Молчанова в его социальных сетях, он сожалеет, что не смог по достоинству отплатить участникам съемок — как отметил исполнитель, работать пришлось «за идею», но очень надеется что в следующий раз все сложится так как надо и каждый получит свой гонорар — «столько, сколько он стоит».

Напомним, что талантливые омичи регулярно становятся героями федеральной новостной повестки: например, дуэт исполнителей «5УТРА» неоднократно занимал самые высокие позиции в интернет-чартах, выступала на популярных мероприятиях, а их произведения использовались и в сериалах. Кроме того, пара исполнителей выступала с программой и на Дне Города.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Социальные сети#Творчество#Новости#5УТРА#Сергей Молчанов#Агата Муцениеце#Музыкальный клип
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