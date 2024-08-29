Признание рядом. Стендап-комик из Омска выпустил музыкальный клип с Агатой Муцениеце

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В минувшую среду, 28 августа, Сергей Молчанов опубликовал музыкальный клип на свою песню «Скучаю по тебе»: как признался сам исполнитель, для него это первый в жизни клип. К слову, дебют стэндап-комика на музыкальном поприще состоялся совсем недавно: все его треки были опубликованы в течение этого года.
В съемках клипа на новую песню приняла участие Агата Муцениеце: как отметила актриса в своих социальных сетях, она уверена, что творчество Сергея Молчанова вскоре найдет признание и он станет одним из востребованных у аудитории музыкантов. Кроме того, Агата Муцениеце подчеркнула, что этим и «воспользовалась».
Сам автор трека и клипа очень благодарен своей команде: по словам Сергея Молчанова в его социальных сетях, он сожалеет, что не смог по достоинству отплатить участникам съемок — как отметил исполнитель, работать пришлось «за идею», но очень надеется что в следующий раз все сложится так как надо и каждый получит свой гонорар — «столько, сколько он стоит».
Напомним, что талантливые омичи регулярно становятся героями федеральной новостной повестки: например, дуэт исполнителей «5УТРА» неоднократно занимал самые высокие позиции в интернет-чартах, выступала на популярных мероприятиях, а их произведения использовались и в сериалах. Кроме того, пара исполнителей выступала с программой и на Дне Города.