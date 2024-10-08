Не без помощи. Кто надоумил Павла Прилучного отсудить детей у Агаты Муцениеце

Posted 8 октября, 13:13
Published 8 октября, 13:13
Modified 8 октября, 19:38
Updated 8 октября, 19:38
Скандалы вокруг Павла Прилучного и Агаты Муцениеце не утихают уже несколько месяцев. Полгода назад актриса подала в суд иск о взыскании с бывшего мужа алиментов, планировалось, что он будет отдавать детям третью часть своего дохода. Прилучный же предлагал по сто тысяч на каждого ребенка. Одно из заседаний Агата выиграла, однако после начался куда более неприятный этап.
Павел Прилучный начал претендовать на их общих детей — дочь Мию и сына Тимофея. Напомним, что сейчас актер женат на коллеге по цеху Зепюр Брутян, они растят общего ребенка — сына Микаэля, он родился в апреле прошлого года. Также пара часто проводит время с детьми Прилучного от первого брака.
Такая картина сильно повлияла на отношение детей с матерью. Как призналась Агата Муцениеце в соцсетях, она уже тысячу раз пожалела, что решилась судиться, так как сын отдалился от нее, а дочь скучает по брату.
«Тимофей не был дома с августа, и то в августе он был всего один день, Мия безумно скучает по брату и конечно папе! Тима почти с нами не общается, я уже если честно не понимаю что с этим делать, он сам просит оставить его в покое», — рассказала поклонникам актриса.
При этом пользователи сети уверены, что Павел Прилучный принял решение бороться за детей не самостоятельно, его кто-то надоумил. По этому поводу есть несколько версий, расскажем о двух наиболее популярных.
Согласно первой версии, забрать детей у бывшей жены актеру посоветовал друг — частный детектив Максим Заболотный, который как раз специализируется на «детском» вопросе во время разводов. Во время судебного процесса к нему обращается один из родителей и просит вернуть ребенка, после чего, зная все нюансы законов, Заболотный выигрывает дело.
Стоит отметить, что эта теория не безосновательна. Павел Прилучный не просто хороший друг Заболотного, он является крестным отцом его дочери. Вполне вероятно, что актер мог советоваться с приятелем, как поступить в этой ситуации.
«Я много читала про Заболотного. Он действительно не раз помогал отцам забрать ребенка у бывшей жены. Если Прилучный действительно заручился поддержкой Заболотного, то Агате будет очень тяжело что-либо доказать», — комментируют пользователи сети.
По второй версии, значительную роль в решении Прилучного сыграла его нынешняя жена Зепюр Брутян, ведь именно ей придется заботиться о детях и уделять им столько же внимание, сколько и своему сыну.
«Конечно, маловероятно, что Агата и Зепюр относятся друг к другу ровно — они по разные стороны и каждый выбирает свое оружие. Муцениеце готова в открытую нападать, а Брутян действует мягко. В соцсетях у нее настоящая идиллия: ''Вот мой любимый муж, которого ты не могла сделать счастливым''. ''Вот я подружилась с твоими детьми''. Последнее — это своего рода скрытый буллинг. Сообщения уничтожающего свойства для любой матери», — считает психолог Александра Миллер.
Источники: Экспресс-газета, woman.ru