Не без помощи. Кто надоумил Павла Прилучного отсудить детей у Агаты Муцениеце

Скандалы вокруг Павла Прилучного и Агаты Муцениеце не утихают уже несколько месяцев. Полгода назад актриса подала в суд иск о взыскании с бывшего мужа алиментов, планировалось, что он будет отдавать детям третью часть своего дохода. Прилучный же предлагал по сто тысяч на каждого ребенка. Одно из заседаний Агата выиграла, однако после начался куда более неприятный этап.