«Уже тысячу раз пожалела». Агата Муцениеце рассказала о последствиях суда с Прилучным

Напомним, что пара развелась в 2021 году после восьми лет, казалось бы, идеального брака. Официальные заявления о расставании актеры опубликовали в своих соцсетях. Но даже после развода Прилучный и Муцениеце какое-то время жили вместе, причина тому — пандемия, оба родителя хотели на постоянной основе и без ограничений видеть детей. Именно тогда случилась главная ссора, после которой Агата рассказала об угрозах и неадекватном поведении Павла пользователям сети. Полгода назад Муцениеце решила отсудить у бывшего мужа алименты, Прилучный же начал претендовать опеку над детьми.