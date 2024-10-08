«Уже тысячу раз пожалела». Агата Муцениеце рассказала о последствиях суда с Прилучным

Posted 8 октября, 09:39
Published 8 октября, 09:39
Modified 8 октября, 17:13
Updated 8 октября, 17:13
Конфликт Павла Прилучного и Агаты Муцениеце продолжает набирать обороты. После недавнего суда актриса рассказала в своих соцсетях, к чему привели разборки бывших супругов. Теперь это не просто битва за алименты, а история об отношении детей и родителей.
«Тимофей (сын Прилучного и Муцениеце — прим. ред.) не был дома с августа, и то в августе он был всего один день, Мия безумно скучает по брату и конечно папе! Тима почти с нами не общается, я уже если честно не понимаю что с этим делать, он сам просит оставить его в покое», — поделилась Муцениеце.
Агата уверена, что сын не самостоятельно выбрал такую позицию, на это повлиял его отец. Напомним, что подросток отправился с семьей Павла Прилучного отдыхать в Геленджик, но решил повременить с возвращением домой. Скоро к ним присоединится и дочь бывших супругов Мия. Муцениеце, тем временем, отправится в отпуск.
«У детей сейчас каникулы, я уезжаю в поездку, которую планировала еще с февраля, потому что я заслужила! Мне все кричат в один голос не отдавать Мию на остаток каникул, потому что конечно же есть риски (я отказываюсь в них верить)!» — заявила актриса.
Кроме того, Муцениеце добавила, что уже тысячу раз пожалела о начале судебных разбирательств.
«Как думаете пожалела ли я что когда-то подала на законные алименты? Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией!» — с сожалением заключила Агата.
Напомним, что пара развелась в 2021 году после восьми лет, казалось бы, идеального брака. Официальные заявления о расставании актеры опубликовали в своих соцсетях. Но даже после развода Прилучный и Муцениеце какое-то время жили вместе, причина тому — пандемия, оба родителя хотели на постоянной основе и без ограничений видеть детей. Именно тогда случилась главная ссора, после которой Агата рассказала об угрозах и неадекватном поведении Павла пользователям сети. Полгода назад Муцениеце решила отсудить у бывшего мужа алименты, Прилучный же начал претендовать опеку над детьми.