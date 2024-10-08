Из Омска в Москву: Мария Позднякова сразится за титул «Мисс Офис»

Участницы поделились историями о себе, представляя себя в видеороликах, что помогло зрителям лучше узнать каждую из них. В частности, Мария Позднякова является многодетной матерью. Она и ее супруг воспитывают троих детей, среди которых есть двойняшки, появившиеся на свет два года назад. Кроме того, омичка занимает должность начальника отдела продаж в компании «Полисервис».