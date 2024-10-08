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Posted 8 октября, 06:40

Published 8 октября, 06:40

Modified 8 октября, 06:42

Updated 8 октября, 06:42

Многодетная мать из Омска пробилась в финал «Мисс Офис»

Из Омска в Москву: Мария Позднякова сразится за титул «Мисс Офис»

8 октября 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney

Многодетная мать из Омска пробилась в финал «Мисс Офис»

Омичка Мария Позднякова, многодетная мать и начальник отдела продаж, стала одной из 30 финалисток конкурса «Мисс Офис», пройдя отбор после онлайн-голосования.

Омичка Мария Позднякова пробилась в финал престижного конкурса «Мисс Офис». Она стала одной из 30 финалисток, которых выбрали после онлайн-голосования. Полный список претенденток на заветную корону можно найти на официальном сайте мероприятия.

Участницы поделились историями о себе, представляя себя в видеороликах, что помогло зрителям лучше узнать каждую из них. В частности, Мария Позднякова является многодетной матерью. Она и ее супруг воспитывают троих детей, среди которых есть двойняшки, появившиеся на свет два года назад. Кроме того, омичка занимает должность начальника отдела продаж в компании «Полисервис».

Фото: Сайт конкурса «Мисс Офис»

Теперь Мария и другие участницы будут сражаться за титул «Мисс Офис-2024» в Москве. Финальное событие состоится 30 ноября. Обладательница титула не только украсит свою жизнь короной, но и станет обладательницей денежного приза в размере 3 миллионов рублей.

Ранее Город55 сообщил, что в Москве прошел конкурс красоты «Мисс Россия — 2024», где за титул соревновались 50 девушек из разных уголков страны. Среди участниц была 22-летняя омичка Алина Герман, представлявшая свой родной город. Однако ей не удалось попасть в ТОП-20, о чем она написала в своем телеграм-канале.

Критиковать жюри не буду. Омичка не вошла в ТОП-20 конкурса «Мисс Россия»
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Конкурс#Социальные сети#Голосование#Новости#Финалисты
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