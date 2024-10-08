Из Омска в Москву: Мария Позднякова сразится за титул «Мисс Офис»

Posted 8 октября, 06:40
Published 8 октября, 06:40
Modified 8 октября, 06:42
Updated 8 октября, 06:42
Омичка Мария Позднякова пробилась в финал престижного конкурса «Мисс Офис». Она стала одной из 30 финалисток, которых выбрали после онлайн-голосования. Полный список претенденток на заветную корону можно найти на официальном сайте мероприятия.
Участницы поделились историями о себе, представляя себя в видеороликах, что помогло зрителям лучше узнать каждую из них. В частности, Мария Позднякова является многодетной матерью. Она и ее супруг воспитывают троих детей, среди которых есть двойняшки, появившиеся на свет два года назад. Кроме того, омичка занимает должность начальника отдела продаж в компании «Полисервис».
Теперь Мария и другие участницы будут сражаться за титул «Мисс Офис-2024» в Москве. Финальное событие состоится 30 ноября. Обладательница титула не только украсит свою жизнь короной, но и станет обладательницей денежного приза в размере 3 миллионов рублей.
Ранее Город55 сообщил, что в Москве прошел конкурс красоты «Мисс Россия — 2024», где за титул соревновались 50 девушек из разных уголков страны. Среди участниц была 22-летняя омичка Алина Герман, представлявшая свой родной город. Однако ей не удалось попасть в ТОП-20, о чем она написала в своем телеграм-канале.