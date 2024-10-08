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Октябрь
Из Омска в Москву: Мария Позднякова сразится за титул «Мисс Офис»
Омичка Мария Позднякова, многодетная мать и начальник отдела продаж, стала одной из 30 финалисток конкурса «Мисс Офис», пройдя отбор после онлайн-голосования.
8 октября, 06:40
Май
Омские школьники выиграли в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты»
8 мая, 07:40
Февраль
47 победителей. Объявлены имена финалистов омского кадрового конкурса «ПРОдвижение»
18 февраля официально завершилось «ПРОдвижение» — конкурс кадрового резерва, запущенный полгода назад губернатором и Правительством Омской области: 47 омичей уже ожидают собеседования и новых предложений работы.
18 февраля, 10:34

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