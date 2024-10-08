16-летние поджигатели вертолета из Омской области проведут в изоляторе 2 месяца

Posted 8 октября, 11:46
Published 8 октября, 11:46
Modified 8 октября, 11:49
Updated 8 октября, 11:49
Решение Центрального районного суда по делу о юных поджигателях поддержал областной суд. Подростков отправили в изолятор на два месяца. В отношении юных омичей возбуждено дело о терроризме (п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Напомним, что два школьника устроили поджог в сентябре. Они проникли на авиабазу и бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8. Как подростки рассказали полиции, такое задание они получили в мессенджере, за его выполнение им обещали 20 тысяч долларов.