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Posted 8 октября, 11:46

Published 8 октября, 11:46

Modified 8 октября, 11:49

Updated 8 октября, 11:49

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16-летние поджигатели вертолета из Омской области проведут в изоляторе 2 месяца

8 октября 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney
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С таким решением согласился Омский областной суд.

Решение Центрального районного суда по делу о юных поджигателях поддержал областной суд. Подростков отправили в изолятор на два месяца. В отношении юных омичей возбуждено дело о терроризме (п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Напомним, что два школьника устроили поджог в сентябре. Они проникли на авиабазу и бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8. Как подростки рассказали полиции, такое задание они получили в мессенджере, за его выполнение им обещали 20 тысяч долларов.

Жалоба не сработала. Омич получил 15 лет колонии за серию поджогов автомобилей
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