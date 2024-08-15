Жалоба не сработала. Омич получил 15 лет колонии за серию поджогов автомобилей

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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В Военном апелляционном суде г. Москвы рассмотрели уголовное дело в отношении 46-летнего омича, который в ноябре 2022-го поджег несколько автомобилей с символикой «Z». Расследованием уголовного дела занималось следственное отделение УФСБ России по Омской области.
Обвиняемый объяснил, что совершал поджоги в целях устрашения населения, а также желанием повлиять на принятие решения властями по вопросу с СВО. Еще в декабре омич получил 15 лет колонии строгого режима, из них пять лет мужчина должен провести в тюрьме. Теперь же Военный апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор первой инстанции в силе. По информации УФСБ России по Омской области, приговор уже вступил в законную силу.
Напомним, ранее Город55 рассказывал об омиче, которого осудили за комментарий, оправдывающий терроризм. Мужчина оставил его еще в 2017 году.