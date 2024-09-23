Хотели разбогатеть. Два омских школьника подожгли вертолет по заданию неизвестного

Posted 23 сентября, 14:22
Published 23 сентября, 14:22
Modified 23 сентября, 14:25
Updated 23 сентября, 14:25
Вечером 21 сентября омские школьники пробрались на авиабазу и бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8. После этого они скрылись с места происшествия, но были задержаны.
16-летние подростки рассказали правоохранителям, что задание поджечь вертолет они получили в мессенджере, за его выполнение им пообещали 20 тысяч долларов, которых они, к слову, так и не получили.
Напомним, что в прошлом месяце омича отправили в колонию на 15 лет за серию поджогов автомобилей с символикой «Z».