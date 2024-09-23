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Posted 23 сентября, 14:22

Published 23 сентября, 14:22

Modified 23 сентября, 14:25

Updated 23 сентября, 14:25

В Омске двое школьников подожгли вертолет по просьбе неизвестного

Хотели разбогатеть. Два омских школьника подожгли вертолет по заданию неизвестного

23 сентября 2024, 14:22
Фото: 1MI

В Омске двое школьников подожгли вертолет по просьбе неизвестного

Два 16-летних омича проникли на авиабазу и подожгли вертолет, как позже подростки рассказали полиции, такое задание они получили в мессенджере, за работу им пообещали 20 тысяч долларов.

Вечером 21 сентября омские школьники пробрались на авиабазу и бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8. После этого они скрылись с места происшествия, но были задержаны.

16-летние подростки рассказали правоохранителям, что задание поджечь вертолет они получили в мессенджере, за его выполнение им пообещали 20 тысяч долларов, которых они, к слову, так и не получили.

Напомним, что в прошлом месяце омича отправили в колонию на 15 лет за серию поджогов автомобилей с символикой «Z».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Задержание#Дети#Поджог#Новости#Поджигатель
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